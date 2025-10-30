Actualités
Les joueurs de l'OL avec le maillot de Malick Fofana
Les joueurs de l’OL avec le maillot de Malick Fofana (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Paris FC - OL (3-3) : les Lyonnais n’ont pas oublié Fofana

  • par David Hernandez

    • Deux jours après le verdict concernant la blessure de Malick Fofana, les joueurs de l’OL n’ont pas manqué d’avoir une pensée pour le Belge. Sur l’un des buts de Pavel Sulc, le groupe a déployé un maillot floqué "Fofana".

    Ce devait être une victoire pour lui. Avant Paris FC - OL, Afonso Moreira avait clairement indiqué vouloir gagner dans la capitale pour donner de la force à Malick Fofana. Double passeur décisif, le Portugais a bien tout essayé pour y parvenir, mais la faillite collective a eu raison de cet hommage voulu. Pourtant, en menant 3-0 à l’heure de jeu, l’OL avait tout bien fait pour que l’ailier belge ait le sourire devant sa télévision. Deux jours après le verdict sur sa blessure, Fofana n’était logiquement pas du voyage à Paris pour cette 10e journée de Ligue 1.

    Trois mois d'absence pour le Belge

    Dans l’attente de se faire opérer, l’ailier a donc regardé de chez lui la prestation de ses coéquipiers et a certainement fini frustré, lui aussi. Néanmoins, il a pu voir que l’ensemble du groupe lyonnais ne l’avait pas oublié et était à fond derrière lui pour vite retrouver les terrains. Sur l’un des buts de Pavel Sulc au retour des vestiaires, la célébration fut collective avec un maillot de l’OL floqué "Fofana" et déployé devant les caméras. Pas suffisant malheureusement pour accrocher les trois points.

    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    Coupe du monde U17 : Fathallah envoie les Bleuettes en quarts

