Face à l’un des favoris de la compétition, l’équipe de France a sorti l’Espagne à l’issue des tirs au but. Maïssa Fathallah n’a pas eu le pied qui tremble au moment d’envoyer les Bleuettes en quarts de finale de ce Mondial U17.

Pour le spectacle, il faudra repasser. Mais l’essentiel était ailleurs mercredi soir à Tanger. Au bout de la soirée marocaine, l’équipe de France U17 a validé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du monde face à l’Espagne. Un vrai exploit puisque la nation ibérique était considérée comme l’une des grandes favorites de la compétition. Après avoir fait le dos rond pendant 90 minutes et résisté aux assauts adverses, les Bleuettes ont profité de la séance des tirs au but pour décrocher le précieux sésame (0-0, 5 tab 4).

Les Pays-Bas dimanche en quarts

L’explosion de joie, c’est Maïssa Fathallah qui l’a déclenchée en transformant le cinquième et dernier tir français dans cette séance. La défenseuse de l’OL Lyonnes n’a pas tremblé, malgré les 90 minutes dans les jambes, et a pris à contrepied la gardienne espagnole. Marmillot n’avait pas eu la même réussite puisque la jeune attaquante lyonnaise, entrée à la 56e, a manqué sa tentative. Mais le tir transformé par Moreau-Tranchant et les deux arrêts de Nell Poye, gardienne remplaçante de Reims rentrée uniquement pour cette séance, ont fait le reste. La France jouera les Pays-Bas, dimanche (16h30), pour une place dans le dernier carré.