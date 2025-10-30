Actualités
Stéphane Gilli, entraîneur du Paris FC
Gilli a vu des "erreurs inadmissibles" du Paris FC contre l’OL

    • Satisfait du caractère de son équipe, Stéphane Gilli avait aussi la frustration d’avoir trop regardé l’OL. Avec en point d’orgue, le premier but encaissé après six minutes de jeu.

    La joie parisienne contrastait avec le dépit lyonnais. Au coup de sifflet final de Paris FC - OL, mercredi soir, le téléspectateur qui venait tout juste de zapper sur cette rencontre aurait pu penser que le PFC avait empoché les trois points. Mais c’est bien un partage des points qui a eu lieu sur la pelouse du stade Jean Bouin avec ce nul 3-3. Seulement, la saveur était bien différente selon qu’on se situe dans un camp ou dans l’autre. La faute à un scénario à l’encontre de l'OL avec trois buts d’avance évaporés en 25 minutes. "Si j’y ai toujours cru ? Oui. Quand je fais les changements, c’est pour amener un plus. Même si à 3-0, je ne pensais pas... Mais au moins marquer un but, essayer d’enflammer ce stade. Après, bien sûr, le carton rouge fait que ça amène aussi ce petit plus. Mais je connais cette équipe. Elle a du caractère", notait Stéphane Gilli après la rencontre.

    "On ne peut pas prendre un but comme ça en Ligue 1"

    À la différence de ses joueurs, l’entraîneur parisien restait malgré tout sur sa faim. Non pas d’avoir manqué une occasion de gagner, mais sur le visage montré par les siens. Le caractère a certes été là pour revenir dans la partie, mais "pourquoi attendre d’être mené ?", s’est questionné Gilli. Estimant que ses joueurs ont "trop respecté" l’OL pendant la première mi-temps, le technicien français ne digérait toujours pas l’ouverture du score. "On prend le premier but sur un ballon du gardien de 52 mètres. Ça déjà, c’est inadmissible. Ce qui m’a dérangé, c’est qu’on sait que Tolisso et les joueurs de deuxième ligne se projettent très bien. Il y a certaines choses qui, pour moi, sont évidentes, comme la concentration. Ce premier but, il est symptomatique. On ne peut pas prendre un but en première division comme ça."

    Le Paris FC a réussi à s’en relever, quand l’OL a plongé au moindre grain de sable…

