Maciel (OL) : "À 10 contre 10, on a arrêté de jouer"

Frustré par le résultat final de l’OL au Paris FC (3-3), Jorge Maciel regrettait le rouge d’Abner et le manque d’envie d’aller vers l’avant de ses joueurs après cette exclusion.

Il va certainement peser dans les têtes pendant un bon moment. On en parle comme une défaite, mais le nul (3-3) de l’OL sur la pelouse du Paris FC en a toutes les caractéristiques par rapport au scénario. Une avance de trois buts à une demi-heure de la fin, un rouge comme premier avertissement et puis une machine qui ne tourne plus rond et qui trouve le moyen de prendre trois pions.

Mercredi soir, les joueurs lyonnais étaient dans leurs petits souliers et il y avait de quoi. Plus que de laisser l’occasion de recoller au PSG en haut de la Ligue 1, ils se sont sabordés et risquent de traîner cette contreperformance. "La seule chose qu’on garde d’aujourd’hui, c’est un point. C’est quand même important, a fait bonne figure Jorge Maciel après le match. Mais beaucoup de tristesse et de frustration, parce qu’on pouvait gagner. L’expulsion d’Abner change aussi le match. Il nous désorganise un peu."

"On n'arrivait plus à sortir le ballon"

L’heure de jeu a clairement été le tournant de cette rencontre et l’entraîneur adjoint pointe des joueurs qui "ont arrêté de jouer. À 10 contre 10, on a plus d’espace, on peut avoir plus de ballons, on peut faire mal. Finalement, on a reculé." Ce constat peut interpeller tant les changements opérés par Paulo Fonseca et son staff ont clairement poussé à cette situation. Si Tagliafico est entré pour combler la sortie d’Abner, les autres changements ont avant tout été défensifs avec Tessmann et Hateboer pour un passage à une sorte de 5-3-1. Pas la meilleure des dispositions pour faire remonter le bloc et profiter des espaces parisiens. "Je pense que c’était surtout une question mentale. On n’avançait plus, on n’arrivait pas à sortir le ballon. Les milieux ne s’accompagnaient pas. Ça nous a mis un peu en difficulté."

Ce n’est pas la première fois que l’OL n’arrive pas à répondre à un changement de physionomie en cours de match. Et à chaque fois, il y a laissé des plumes en plus des points.