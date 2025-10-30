Maciel (OL) : "À 10 contre 10, on a arrêté de jouer"

Frustré par le résultat final de l’OL au Paris FC (3-3), Jorge Maciel regrettait le rouge d’Abner et le manque d’envie d’aller vers l’avant de ses joueurs après cette exclusion.
Il va certainement peser dans les têtes pendant un bon moment. On en parle comme une défaite, mais le nul (3-3) de l’OL sur la pelouse du Paris FC en a toutes les caractéristiques par rapport au scénario. Une avance de trois buts à une demi-heure de la fin, un rouge comme premier avertissement et puis une machine qui ne tourne plus rond et qui trouve le moyen de prendre trois pions.
Mercredi soir, les joueurs lyonnais étaient dans leurs petits souliers et il y avait de quoi. Plus que de laisser l’occasion de recoller au PSG en haut de la Ligue 1, ils se sont sabordés et risquent de traîner cette contreperformance. "La seule chose qu’on garde d’aujourd’hui, c’est un point. C’est quand même important, a fait bonne figure Jorge Maciel après le match. Mais beaucoup de tristesse et de frustration, parce qu’on pouvait gagner. L’expulsion d’Abner change aussi le match. Il nous désorganise un peu."
"On n'arrivait plus à sortir le ballon"
L’heure de jeu a clairement été le tournant de cette rencontre et l’entraîneur adjoint pointe des joueurs qui "ont arrêté de jouer. À 10 contre 10, on a plus d’espace, on peut avoir plus de ballons, on peut faire mal. Finalement, on a reculé." Ce constat peut interpeller tant les changements opérés par Paulo Fonseca et son staff ont clairement poussé à cette situation. Si Tagliafico est entré pour combler la sortie d’Abner, les autres changements ont avant tout été défensifs avec Tessmann et Hateboer pour un passage à une sorte de 5-3-1. Pas la meilleure des dispositions pour faire remonter le bloc et profiter des espaces parisiens. "Je pense que c’était surtout une question mentale. On n’avançait plus, on n’arrivait pas à sortir le ballon. Les milieux ne s’accompagnaient pas. Ça nous a mis un peu en difficulté."
Ce n’est pas la première fois que l’OL n’arrive pas à répondre à un changement de physionomie en cours de match. Et à chaque fois, il y a laissé des plumes en plus des points.
C'est ca, une question mentale !!!
Appel moi c*on pendant que tu y est.
A Brest on va se faire maraver direct
ON SE DEMANDE A CAUSE DE QUI ESPECE D'AHURI C'EST VOUS QUI AVEZ FAIT DES CHANGEMENTS DE MERDE
Quand on met 5 défenseurs sur 10 alors oui on ne joue plus vraiment
Mais quelle surprise !!! Quand tu sors tes joueurs de ballon t'arrives plus à tenir le ballon ??? Le Maciel il commence a me gonfler aussi.
De toute façon on voyait l'influence qu'avait Tolisso sur ce match. Il faisait tout, il bonifiait chaque ballon, et surtout il savait le conserver lorsqu'il subissait le pressing adverse. Et puis il assurait la transition vers l'attaque en proposant des courses vers l'avant. Une fois qu'il est sorti il ne nous restait que des milieux def qui n'ont pas récupéré de ballons.
A leur décharge, qu'auriez-vous fait vu notre banc?
- Ceux sortis étaient probablement cramés ? (PS : ici même hier certains se sont satisfait de la sortie de Tolisso pour se reposer et ne pas se blesser)
- La profondeur de banc nous amène a des profils expérimentés dans les postes plus défensifs (PS : ne me dites pas que l'on aurait du mettre les jeunes quand l'année passée à MU certains disaient que Mata aurait du être entré pour la jouer à l'expérience)
Réalité 1 : Abner qui a 3-0 a cru qu'il pouvait passer en mode kung-fu !!!!
Réalité 2 : notre profondeur de banc offensive
Abner prend le rouge : tu dois sortir un joueur pour faire rentrer Tagliafico : tu dois sortir Mathis de Carvalho. C'est dur pour lui, mais Tolisso et Morton sont inamovible. CERTAINEMENT PAS Karabec.
En plus de ça il sort Tolisso pour faire rentrer Tessmann ??? C'est quoi ce message catastrophique comme quoi on veut juste jouer la défense ??
Le joueur du PFC prend un rouge tu reviens donc a 10 contre 10.
Et là tu sors Moreira parce qu'il est cramé : admettons : fais rentrer un offensif, Ghezzal, Molebe, même Merah admettons. On mène 3-1, les jeunes c'est le moment parfait pour les lancer, aucune pression. Non. Ces ahuris ils font rentrer Hateboer ??????
Le changement Sulc - Satriano est anecdotique
Bonjour a tous
J etais au stade hier soir. Dans le "parcage visiteurs" officiellement banni pour les lyonnais .... Super ambiance, enormement de lyonnais en fait :). Et tres beaux buts.
ENORME FRUSTRATION malgre un match tres agreable en 2e mi temps (il ne s est rien passe en premiere).
Je suis d accord avec lekinslayer....
Pour moi, la clef est la sortie de Tolisso. Je comprends qu il faille le preserver etc. etc., mais le sortir aussi vite apres le but de Paris, c est trop tot. J aurais sorti de Carvalho qui avait un carton.
L equipe s est completement effondree apres. Tessmann n a rien apporte.
La 2e erreur est l entree d Hateboer pour Moreira. Faire sortir Moreira oui, mais pour Satriano ou Molebe qui se seraient regales avec les espaces. Parce que Tagli et Maitland Niles ont essaye les 5 dernieres minutes de jouer ailier, mais ce n etait pas beau a voir.
Encore une fois, a 10-10 Fonseca pense le match plie et entre dans la gestion. Comme contre Man U ou sur le but de 4-2 il enlace les joueurs au lieu de les reconcentrer.
La ou je rejoins un peu Maciel, c est que Tessman, Morton... ne devaient pas arreter de jouer.