Niakhaté "dégoûté et énervé" après Paris FC - OL (3-3)

Malgré l’avance de trois buts avant l’heure de jeu, l’OL a trouvé le moyen de faire nul contre le Paris FC. Moussa Niakhaté était très remonté après la rencontre de laisser tous ces points en route.

Les occasions ratées. Non, mercredi soir, l’OL n’a pas failli dans son efficacité offensive, bien au contraire. En marquant trois buts sur quatre tirs cadrés, les Lyonnais ont fait preuve d’un maximum de réussite. Cela leur a d’ailleurs permis de prendre trois buts d’avance avant l’heure de jeu contre le Paris FC. En tuant le match, chose qu’elle avait du mal à faire depuis le début de saison, la formation rhodanienne avait tout fait pour se mettre à l’abri. Mais, il semblerait que trois buts ne soient pas suffisants pour s’assurer une victoire facile.

Victoire impérative à Brest

Dans un match qui va laisser de gros regrets et quelques maux de tête, Paulo Fonseca et ses joueurs ont perdu le fil de la rencontre. Le Paris FC n’en demandait pas tant et dans un raid d’espoir, le club parisien est revenu à 3-3. Un scénario fou comme le foot a l’occasion d’en donner, mais qui ne faisait pas passer la pilule chez Moussa Niakhaté. Encore à son avantage à Jean Bouin, le Sénégalais fulminait après la rencontre. "Dégouté et très énervé, c'est la réaction que l'on a à chaud. Il faut que l'on trouve la solution très très rapidement. On n'a aucune une excuse. Il faut vraiment rectifier le tir parce qu'on arrive à gagner des points très importants dans les confrontations directes contre les Strasbourg, Lille, Lens, Marseille, mais on jette des points comme ça…"

Dans cette 10e journée, l’OL avait la possibilité de rejoindre le PSG en tête. Désormais, la victoire sera impérative à Brestpour ne pas s’enfoncer dans une nouvelle mini-crise avant le Betis et la réception du club parisien.