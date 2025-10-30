Actualités
Adam Karabec lors d'OL - Paris FC
Adam Karabec lors d’OL – Paris FC (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Niveau comptable, l’OL peut s’en mordre les doigts

  • par David Hernandez
  6 Commentaires

    • En menant 3-0 contre le Paris FC, l’OL avait toutes les cartes en mains pour faire une très belle opération au classement. Au lieu de ça, ce nul 3-3 a le goût d’une défaite.

    C’est le genre de soirée qu’on préfère vite oublier. Pourtant, cette nuit dans la capitale va devoir servir de leçon à plus d’un titre. L’OL est certes reparti du stade Jean Bouin avec un point dans la besace, il n’y avait qu’à regarder les visages lyonnais pour comprendre que ce nul (3-3) avait tout d’une défaite. Difficile de penser autrement, il faut dire, après avoir mené 3-0 à la 58e minute et de se diriger tranquillement mais sûrement vers un septième succès cette saison. Avec le nul du PSG et les différents résultats d’avant-match, la deuxième place tendait grand les bras à l’OL. Il y a eu une étreinte pendant une heure, mais ce jeudi, les joueurs de Paulo Fonseca pointent avant tout à la 5e place et reculent même d’un rang.

    Ça se resserre derrière aussi

    Le scénario est certes difficile à accepter, mais l’OL s’est sabordé tout seul contre le Paris FC. Il y a des décisions arbitrales à reconsidérer, mais cela n’excuse pas le néant collectif après le rouge d’Abner. Après cette 10e journée, le PSG est toujours à deux longueurs, mais le peloton de tête s’est fortement resserré car Nice, que l’on dit en dedans, est huitième à deux unités des coéquipiers de Corentin Tolisso. Dimanche et plus que jamais, la victoire sera obligatoire à Brest.

    Tyler Morton lors de Paris FC - OL
    En jouant petit bras après le rouge, l’OL l’a encore payé
    6 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - jeu 30 Oct 25 à 8 h 28

      On reparlera de ce match en fin de saison quand il nous manquera quelques points pour accrocher une place en LDC :'(

      On reste quand même à 2 points du leader, mais le problème c'est que le groupe de poursuivants est énorme, exactement comme en fin de saison dernière. Une mauvais série et on dégringole dans le ventre mou.

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - jeu 30 Oct 25 à 8 h 35

        Non personne n'en parlera, c'est le monde de Nemo ici, les mémoires ne dépasse pas 3 jours..
        Faut manger du poisson, heureusement que Tonga nous fait des rappels regulier, d'ailleurs il doit en manger du poisson lui.

        Signaler
    2. Avatar
      brad - jeu 30 Oct 25 à 8 h 42

      Bon Razick , Nico et Enzo ont toutes les cartes en mains pour poser les bonnes questions , appuyer où ça fait mal dans ce qui devient plus qu'une mauvaise habitude en changements incohérents lors des matchs et qui se répètent en donnant l'impression de frilosité persistante plus les fins de matchs approchent....
      On passe de conquérant lors des 1éres mi temps a une peur au ventre dans les 2émes enfin surtout dans les fins de match.......

      Signaler
    3. Avatar
      Fabkidugone - jeu 30 Oct 25 à 8 h 49

      sérieux abner a 20 min de la fin a 3 a 0 dans une maitrise totale ! Serieux ? un mawashi que meme mon fils karatéka ne tenterait pas ! sérieux !!?? t avais besoin de faire ça ! il est solo le mec du PFC ( kebbal en plus ) tu le touches il vole il attend que ça le gars !!pff séreux abner ?! tu nous dois une saison en or maintenant

      Signaler
      1. dugenou
        dugenou - jeu 30 Oct 25 à 9 h 03

        Abner est clairement responsable de la perte de 2 points pour son geste totalement inutile et dangereux

        Signaler
    4. dugenou
      dugenou - jeu 30 Oct 25 à 9 h 02

      Ce qui peut être très énervant, c'est que cette saison, l'OL semble dominer réellement les matchs mais laisse tout de même beaucoup de points en route.
      Même nos 3 défaites sont loin d'être méritées selon moi (Rennes, Toulouse et Nice), de même que le nul contre le PFC.

      Signaler

