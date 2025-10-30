Niveau comptable, l’OL peut s’en mordre les doigts

En menant 3-0 contre le Paris FC, l’OL avait toutes les cartes en mains pour faire une très belle opération au classement. Au lieu de ça, ce nul 3-3 a le goût d’une défaite.

C’est le genre de soirée qu’on préfère vite oublier. Pourtant, cette nuit dans la capitale va devoir servir de leçon à plus d’un titre. L’OL est certes reparti du stade Jean Bouin avec un point dans la besace, il n’y avait qu’à regarder les visages lyonnais pour comprendre que ce nul (3-3) avait tout d’une défaite. Difficile de penser autrement, il faut dire, après avoir mené 3-0 à la 58e minute et de se diriger tranquillement mais sûrement vers un septième succès cette saison. Avec le nul du PSG et les différents résultats d’avant-match, la deuxième place tendait grand les bras à l’OL. Il y a eu une étreinte pendant une heure, mais ce jeudi, les joueurs de Paulo Fonseca pointent avant tout à la 5e place et reculent même d’un rang.

Ça se resserre derrière aussi

Le scénario est certes difficile à accepter, mais l’OL s’est sabordé tout seul contre le Paris FC. Il y a des décisions arbitrales à reconsidérer, mais cela n’excuse pas le néant collectif après le rouge d’Abner. Après cette 10e journée, le PSG est toujours à deux longueurs, mais le peloton de tête s’est fortement resserré car Nice, que l’on dit en dedans, est huitième à deux unités des coéquipiers de Corentin Tolisso. Dimanche et plus que jamais, la victoire sera obligatoire à Brest.