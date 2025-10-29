Malgré trois buts d'avance, l'OL concède le nul au Paris FC (3-3)

Relancé grâce à sa victoire contre Strasbourg, l'OL voulait enchaîner ce mercredi soir face au Paris FC. Malgré trois buts d'avance, les Lyonnais ont pris l'eau pour concéder le nul (3-3).
Les trois points, sinon rien. Ce mercredi, l'OL n'avait qu'un seul objectif en foulant pour la première fois la pelouse du stade Jean Bouin : fructifier la victoire acquise contre Strasbourg, trois jours auparavant à Décines. À cette mission d'avant-match se sont ajoutés les différents résultats du début de soirée et notamment les revers de Lens et Lille ou le nul surprenant du PSG à Lorient. Autant de scénarios qui pouvaient permettre à l'OL de faire un nouveau bond au classement. À la 58e minute, personne ne se doutait que cet objectif ne serait pas rempli. Pourtant, malgré une avance de trois buts, les joueurs de Paulo Fonseca ont trouvé le moyen de concéder le nul (3-3).
Un tir cadré, un but en première mi-temps
Malgré la triste nouvelle de la blessure de Malick Fofana et les deux jours de repos en moins par rapport au Paris FC, c'est bien l'OL qui a attaqué cette rencontre tambour battant. Sur une relance anodine de Dominik Greif, le défenseur parisien a mal lu la trajectoire, ce qui a profité à Corentin Tolisso. Jouant bien de son corps, le capitaine lyonnais a trompé Nkambadio d'une frappe croisée du gauche dès la 6e minute.
Une entrée en matière parfaite pour déployer parfaitement sa partition. Comme souvent, l'OL a fait preuve de maîtrise mais comme toujours, a eu du mal à se montrer dangereux. Seulement un tir supplémentaire en plus du but, même si Afonso Moreira a pensé faire le break à la demi-heure. Malheureusement, sa position illicite sur la déviation de Sulc a empêché le Portugais de poursuivre sa série de buts.
Sulc double buteur
Alors qu'il aurait pu se retrouver à 10 suite à deux fautes consécutives de Chergui, le Paris FC s'en est finalement sorti avec un seul but de retard à combler au moment de rentrer aux vestiaires. Toujours en vie, les Parisiens ont cherché à mettre plus d'intensité, mais ont vite déchanté. Sur une transition rapide, Moreira a devancé son défenseur pour s'ouvrir le chemin du but du PFC. D'une merveilleuse mais difficile passe, il a servi sur un plateau Sulc qui a fait le break dès la 51e minute.
Deux buts d'avance avant l'heure de jeu, cela n'était jamais arrivé, de quoi mieux respirer. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, sur le troisième tir cadré de sa soirée, l'OL a marqué une troisième fois. Dans un raid solitaire et à la lutte avec Otavio, l'attaquant tchèque s'est offert un doublé d'un sublime ballon piqué (0-3, 58e). Une promenade de santé qui a été de courte durée.
Les Lyonnais se sabordent
En quatre minutes, les évènements ont tourné en faveur du PFC. Sur un tacle mal maitrisé par derrière, Abner a vu rouge à la 61e, laissant l'OL à dix. Sur le coup-franc qui a suivi, les coéquipières de Willem Geubbels ont repris un semblant d'espoir avec une volée acrobatique de Camara (1-3, 64e). Un match qui s'est emballé avec Jérémy Stinat qui a eu la fièvre des cartons. Dans la foulée de celui d'Abner, De Smet a lui aussi rejoint prématurément les vestiaires, remettant ainsi les deux équipes à 10 contre 10. Une remise à zéro qui a poussé Fonseca à jouer petit bras en faisant notamment entrer Hateboer à la place de Moreira pour passer dans une sorte de défense à cinq.
Peut-être pas le meilleur moment pour expérimenter quelque chose, d'autant que le Paris FC est revenu à 2-3 sur un sublime ballon enroulé de Kebbal (77e). Un quart d'heure de jeu à trembler donc et cela n'a pas manqué. Sur une frappe contrée de Morton, Greif a été trop court pour repousser le cuir. Avec caractère, le PFC est revenu dans la partie quand l'OL a sombré. Loin d'avoir des munitions suffisantes pour faire la différence en fin de match, les Lyonnais repartent avec un point qui a le goût de la défaite.
D-É-G-O-Û-T-É ! Se faire remonter de 3 buts, la honte !
Nous ne remercierons pas Abner qui a contribué à relancer l'adversaire, et évidemment pas notre entraîneur qui s'est fait dessus 15 minutes avant la fin du match au lieu de laisser l'équipe enfoncer le clou.
Défendre en attaquant pour éloigner le danger, il ne connait pas le concept ?
Son plan de jeu pour démarrer les matchs est bon, mais il n'est vraiment pas doué pour les changements, et incapable de gérer les matchs dès qu'on perd un joueur.
La victoire nous tendait les bras, et voilà, on passe de la 1ère place ex aequo à la 5e.
Nous perdons une place par rapport à la dernière journée.
Notre place préférée...
Bordel, quelle soirée de merde
Comment saborder un match quasiment gagné comme ça ! Apparemment le match contre Toulouse ça leur a rien appris, le coaching était pas bon enfin bref dégouté
C'est pas Abner le fautif, on se répète, mais le "coaching" de Fonseca, c'est quand même quelque chose...
Refaire les mêmes erreurs et croire que le résultat va être différent. 🙄
@Toitoi : je trouve que le carton rouge est très très sévère car le joueur se relève juste après. Pour moi, c'est un jaune mais jamais un rouge direct
Fonseca voulait lancer la nouvelle recrue. Ce n'est pas une adaptation tactique du tout. Pendant ce temps là, le jeune Merah aurait pu plus aider au milieu ...
Le 1er but est suite à un relâchement de la défense (Mata ? AMN ?)
Le 2ème but il manque un joueur au milieu
Le dernier but encaissé est vraiment malheureux suite à un tir contré qui finit dans la lucarne
Même Dragon2332, Abner n'avait pas à prendre un tel risque alors que nous menions largement.
T'as tout dit le staff est largement fautif...mais bon on joue collectif mais a 10 on devient fébrile et Fonseca aussi🥴
5 derrière à 10 contre 10 quand on mène 3 but à 1...
En enlevant le seul joueur qui amène de la profondeur.
Est ce que ce coaching catastrophique a déjà été fait dans l'histoire du foot professionnel ?
Au moins deux fois.
Et par Fonseca. Contre ManUtd et contre Rennes.
A 10 contre 10?
Sans oublier le Lille OL 2024 où Fonseca fait pareil et offre la victoire 4-3 à l'OL de Sage.
Pire équipe du monde à 10.
A chaque fois qu'on est réduit à 10, on prend 3 buts après, c'est fou.
Difficile de jouer au foot contre des joueurs qui ne veulent pas y jouer.
Mouais...faut arrêter de se cacher à un moment.
Tu joue comment quand ya que des défenseurs ?
J'espère qu'un journaliste aura les corones de demander à Fonseca pourquoi il refait la même erreur qu'à Manchester, avec les mêmes conséquences.
Paris n'ayant plus a craindre les joueurs qui les prenaient en contre depuis le début a pu jouer entièrement dans notre moitié de terrain.
Fonseca transmet la peur a ses joueurs et galvanise ses adversaires.
Le message c'est :
On vous laisse la balle, on va défendre.
Et ça ne marche jamais.
Moreira et Sulc voilà ce que je retiens surtout, Neels aussi hormis une relance pourrie il a fait un gros boulot.
Double carton rouge à Abner
Fonseca à fait du Fonseca
Cette non victoire est pour Fonseca. Je déteste cet entraineur
Fonseca ne sait définitivement pas gérer le coaching
Il est nul dans ses changements, vraiment
Se faire remonter 3 buts comme ça contre le paris fc, ça fait mal
Merci Fonseca.
Basculer à 5 derrière alors qu'il aurait fallu remplacer Moreira poste pour poste.
Non, Moreira a encore le feu dans les jambes quand il le fait sortir.
Tu sors MDC et Karabec, tu fais entrer Tessman et Tagliafico, puis tu remplaces Sulc qui est cuit par Satriano.
Et tu laisses Coco et Moreira sur le pré surtout.
Du feu dans les jambes non quand même pas, il était dans le dur.
Mais c'est surtout que sans danger Kebbal était libéré. J'aurais mis Satriano à la place de Moreira quitte à faire souffler le jeune mais surtout pas délaisser sa position sur le côté qui avait une importance capitale pour contenir le PFC..
Coco à mon avis y avait une alerte pour qu'il le sorte.
L'OL et l'OM , même combat .
On domine totalement ce match et on manque de peu de le perdre , on est des guignols , enfin le coach qui s'est encore fait dessus hélas .
La défaite à nice était déjà pour lui.
Il fait bien jouer l'équipe mais il est nul en coaching et termine les matchs avec la peur au ventre .
Deux points de perdus .
On dégringole a la 5 ème place , Strasbourg repasse devant .
On a revécu le cauchemar de Manchester , un peu moins terrible car on échappe à la défaite ....
Tolisso doit être dégoûté . Tout ce boulot pour rien.
Voilà les limites de Fonseca .
En meme temps si c'était un très grand coach il ne serait pas ici.
"En meme temps si c'était un très grand coach il ne serait pas ici."
Eh oui depuis le temps que j'essaye de l'expliquer...
@ toute l'équipe d'O&L
Il faut poser la question en conférence de presse ou en itw d'un tel coaching catastrophique !
C'est votre devoir de journaliste de nous informer sur ce changement tactique hallucinant (5 derrière à 10 contre 10 en enlevant toute profondeur à l'équipe...).
loose ! mais looose...oui responsable fonseca ! ou maciel ! dingue deg mais alors à 11 on est bon !!
Lose, avec un seul "o".
C'est un anglicisme, pas besoin de deux "o" pour faire le son "ou".
J'apprécie Fonseca ; tactiquement, à 11 contre 11, il est excellent, mais dès qu'on passe à 10, il est complètement perdu. Mené 3-1 à 10 contre 10, il passe à une défense à cinq avec trois milieux défensifs. Manchester United encaisse 4 buts. Rennes 3. PFC encaisse 3 buts, tous concédés après un carton rouge. J'en oublie sûrement d'autres. Ce genre de management est inadmissible.
Fonseca, à chaque fois qu'il a choisi de faire entre un défenseur supplémentaire, on a pris au moins deux buts dans la foulée.
Change rien, champion du coaching.
Je me console en me disant qu’on a pas perdu le match alors que les dix dernières minutes j’en étais persuadé.
L’arbitrage , le cancer du football français.
L'arbitrage ?
"L'arbitrage", c'est le petit nom que tu donnes à Fonseca?
J'arrête là je suis pas maso allez Vous faire mettre.
Kang vient d'interpeler Fonseca 👌
Lol il y a les images du deuxième but de paris, je ne comprends pas ce que fait Mathys. Il a peur que le ballon lui fasse mal donc il fait tout pour l'éviter ?
Pareil , j'ai vu qu'il tend en avant sa jambe mais lui se cambre en arrière au lieu de venir au devant du ballon , pas la bonne attitude défensive , j'en conviens......
Sur les deux buts il fait ça. Défense catastrophique de Mathys.
Il s'est permis de faire le malin avec l'arbitre et a pris son jaune, j'ai vraiment pas aimé.
Doucement le padawan !
On aurait dû repartir avec 5 ou 6 zéro c'est dingue quand même. Il n'y avait strictement rien en face, pratiquement que des bourrins.
Que dire... De l'arbitrage catastrophique du début à la fin. Du coaching catastrophique à un niveau stratosphérique de notre entraîneur qui n'arrive même pas à sourir lorsqu'on marque un but. 8 minutes se sont écoulées entre le carton rouge et nos premiers changements... Entre temps, Paris s'est pris un rouge mais il fait quand même 2 changements défensif (sortie tolisso pour tessman et sortie karabec pour tagliafico)
Ce match nul ressemble à une defaite et cette défaite est pour lui
Va t-il reconnaître ses erreurs monumentales ?
Ou va t-il dire que tout est la faute d'Abner..
Il va se dédouaner comme toujours.
Entre sa lecture des matchs, son coaching systématiquement raté dans cette situation et sa com, j'avoue que j'ai vraiment du mal à le supporter.
Oui le pire c'est que jamais il n'assume...
Rappelons que selon lui la défaite à MU c'était à cause des joueurs qui avaient célébré...
Non il dira que c'est l'arbitrage trop sévère. Bon et là ben effectivement y a de quoi redire.
Les deux rouges n'ont pas de sens pour moi mais bon, il y a un contexte...
Non là on va pas espérer l'autoflagellation c'est sûr.
Il va pas changer maintenant.
La par contre Fonseca les 2 points de perdus c est pour lui.
Sortir Tolisso et moreira.
On avait 2 buts d avance a 10 contre 10.
Pourquoi on a peur????
Incomprehensible.
Je l aime bien mais ce soir il m enerve grave.
Allez l OL
Je suis 100% d accord.
Tu mène de 2 buts, à 10 contre 10, et tu joue défense.
Fait rentrer le petit merah, voir Molebe, mais jouer avec 8 joueurs défensif sur 9 joueur de champ, c est pas possible
Je pense que kang a dû lui dire ce que nous pensons tout simplement.
Pourquoi basculer à 5 derrière à 1-3😳
Je suis cool avec Fonseca qui a de belles choses, mais honnêtement il a craqué total.
À la fin on a joué avec 1 seul offensif comment tu veux faire quelque chose.
Son coaching a été nul.
Et autant le 2eme but de kebbal est beau mais commet c est possible qu'ils aient eu autant de temps pour centrer frapper.
Il y a eu un grand manque de maîtrise et surtout on a reculé alors que, à 10 contre 10, on aurait dû avancer.
Ça va faire mal mais la défaite est pour le coach.
Le rouge d abner est mérité même si c'est pas la même faute que sur fofana.
Côté positif, on peut noter notre maîtrise à 11, le bon match de sulc, et de Moreira et le match transparent de Karabec encore.
Et comme contre Toulouse, c'est un joueur de l'OL qui dévie le ballon (Morton) et qui lobe le gardien.
Il manque la chatte à DD..
Saleté de parsisiens, je les déteste !
Vous connaissez tous ces enfants qui passent des heures à la plage à construire des châteaux de sable, les mettre en forme, les fortifier, les lisser, les embellir, etc, mais qui, dans un moment de faiblesse mentale, décident de casser en quelques secondes ce qu'ils ont passé plusieurs heures à bâtir ?
Eh bien c'est exactement ce que fait Fonseca et depuis des années.
Lille OL 24, Lille Nice 24, MU OL 25, OL Sainté 25, OL TFC 25, PFC OL 25, LE tout en même pas deux ans.
L'un des meilleurs coaches de l'histoire de l'OL pour mettre en place des schémas de jeu, de ressorties de balle, de possession, etc mais l'un des pires en termes de coaching et lectures de match.
Faudra pas s'étonner si Fabou le boulac retombe dans l'addiction à la bouteille avec un tel coach et les matches improbables que ça entraîne.
Le pire, au vu des autres résultats, pour la 3e fois, on aurait pû être premiers... C'est désespérant
Rappelle toi que lorsque Fonseca saborde le match à Monaco en mai (en mettant Cherki sur le banc et le faisant entrer quand tout est plié) c'était une soirée où Nice, Strasbourg et Lille avaient miraculeusement perdu et donc si on avait gagné à Monaco on aurait par miracle rejoint le top 4..
Fonseca, l'homme des rdv manqués.
Je ne suis pas souvent d'accord avec toi. Mais la, il a voulu gérer l'effectif en vu de Brest, mais la, le coaching est merdique.
Dans les têtes ça va faire mal
"Je ne suis pas souvent d'accord avec toi"
Alors tu es souvent dans l'erreur mais je te pardonne, dans mon immense bonté.
Ce soir nous aurions dû être 1er à égalité de point avec le PSG... Résultat nous sommes 5eme et perdons une place.
Au moment où il sort Moreira pour faire entrer un autre défenseur, je savais qu'on allait se faire remonter.
Encore une fois, la 3eme en 6 mois, Fonseca dans un match en infériorité numérique fait un coaching catastrophique.
Je n'en peux plus de ce coach qui fait dans sa couche SYSTEMATIQUEMENT dans ce genre de situation et qui A CHAQUE FOIS fait sortir tous ces joueurs capables de tenir le ballon, de prendre la profondeur pour "blinder" sa défense.
Et à chaque fois, on perd des points.
On pourra aussi se demander pourquoi Chergui est toujours sur le pré à la fin du match. Alors qu'il mérite le deuxième jaune au moins deux fois.
Mais ce nul, il est pour Fonseca et son coaching pathétique.
Tu sors Moreira alors que le gamin a encore du feu dans les jambes, quelle erreur, mais quelle erreur.
Et le pire, c'est qu'il a beau à chaque fois se faire torcher par l'équipe adverse, il continue dans cette gestion cataclysmique.
Comment il peut continuellement répéter les mêmes erreurs et n'en tirer aucune leçon ?
3-1, 10 contre 10, d'où tu fais caca dans ta culotte comme ça ?
On reparle de la définition de la folie par Einstein ? La folie c'est de refaire toujours la même chose en espérant un résultat différent.
Ce coach a beaucoup de qualité.
Mais ce défaut, punaise, ce défaut, il est rédhibitoire à mes yeux.
On a quand même fini avec :
Greif
AMN - Hateboer - Mata - Niakhaté - Tagliafico
Tessman - Morton - Carvalho
Satriano seul en pointe (alors que c'est pas un attaquant mobile et que y a personne pour le servir)
Même moncon a été interné pour moins que ça.
Et il n'a pas ses adjoints pour lui dire détester de refaire les mêmes erreurs? Ils ont la trouille de lui dire?
Oui je me demande à quoi servent ses adjoints..
Lance Molebe si tu sors karabec, lance Merah pour tenir un peu le ballon si tu sors Tolisso. Bon sang un peu d'audace !
La solution serait peut-être de continuer à laisser Fonseca entraîner l'équipe et mettre en place les schémas de jeu mais de laisser le soin à Maciel de décider des changements et des réajustements en cours de match...
Oui c'est pas en tribune que Fonseca doit suivre le match mais en prison avec aucun moyen d'interférer sur le cours du match.
On le laisse faire ses schémas avant match et pendant le match on le met hors d'état de nuire.
La , Fonseca il a niq..é ma soirée .
Je n'ai même pas regardé le dernier quart d'heure .
Allez bonsoir.
Les 2 derniers déplacement, c est 6 buts pris
Surtout quand on voit les résultats des autres matchs.
Lille perd à Nice, Lens perd à Metz, Marseille fait nul à domicile face à Angers, Paris a Lorient.
Seul Monaco et Strasbourg ont gagné.
Les matchs en semaine c est vrai qu'il y a toujours des résultats étrange. Ça se vérifie.
Maintenant le match à Brest va avoir une grosse importance car on reçoit après le Psg dans un match bonus.
Donc si on ne veux pas être décrocher il va falloir gagner à Brest qui a perdu au Havre ce soir
C'est frustrant.
Quand vont-ils comprendre qu'en arrêtant de jouer, à tenter de défendre, on enquille les buts ?
J'aime pas ce coach...
Le pire, c'est que dès que le carton rouge est tombé on connaissait tous le résultat.
Même avec 3 buts d'avance.
C'est quel niveau d'incompétence, à ce stade?
On ne sait pas gérer les matchs quand on prend un rouge, ça se vérifie,. À chaque fois le coaching est foireux
@ les journalistes
Il faut bousculer Foncesca en itw et lui mettre le nez dans sa merde!
On veut des réponses de sa part et surtout des questions piquantes de votre part!!!
Bah il va dire que c'est la faute des joueurs, ils ont trop fêter le 3eme buts..
ça la fout mal, avec 3 buts d'avance , s'arrêter de jouer et défendre a 11 contre 10 au lieu de finir d'enfoncer et le plier ce match. Le beau but de Sülc était déjà contre le cours du jeu ou nos porteurs de ballon ne trouvaient plus de solutions autour d'eux pour déployer comme le fut la 1ére mi.temps et ils remettaient à l'arrière , le PFC l'a compris et à augmenter son agressivité dans le sens de la marche.....
Dommage le bon coup est loupé , mais parfois ce coaching d'entrants et sortants va a contre courant de nos ambitions....
Le tacle de Abner est totalement stupide si loin des buts. Le rouge est justifié rien que pour ça.
De plus il détruit l'équilibre de l'équipe.
Quand au coaching j'en peux plus!
Aucune contestation sur le rouge.
Mais quand le PFC se retrouve à 10, il n'y a que 3-1.
C'est la sortie de Moreira et Coco pour entrer deux défenseurs qui nous fout dedans. Encore une fois.
Et oui, on avait plus personne à qui passer la balle pour ressortir. Donc ils jouaient en possession alors que Maciel avait bien dit qu'il fallait leur confisquer le ballon.. 🙄
Petite amnésie soudaine de Fonseca.... Incompréhensible. Même pour un admirateur de Paulo comme moi, je suis dégouté ce soir.
Surtout contre cette équipe de m. avec sa mentalité de m. et son public qui s'est bien foutu de nous...
Je suis dégouté, surtout pour le petit Moreira et Sulc qui font un super match. Deux passes décisives pour le portugais, deux buts pour le tchèque, et on finit par un nul parce qu'encore une fois Fonseca a rempli sa couche d'excréments.
J'espère que ça a pas débordé car l'abject Ferracci serait capable de porter plainte contre l'OL pour dégradation de son enceinte.
Bon après faut quand même dire qu'on voit du beau jeu avec Fonseca, d'ailleurs la saison passée j'ai pas oublié les magnifiques victoires contre Francfort, Nice et Rangers, les plus beaux matches de l'OL de la saison.
Ah m*rde c'était pas lui aux commandes...
@Tonga tu as du grain à moudre ce soir hein ? 😆
L'OL est encore à deux points de la tête, j'en profite car on a vu ce soir que ça pouvait pas durer longtemps cette histoire....
Sulc marque deux but mais l'équipe à un mal fou à trouver de la profondeur. Au moins avec Malick on pouvait mais là on a un manque de vitesse dément !
Je ne savais pas cette équipe de Paris aussi faible. Brest ce soir j'ai regardé c'était compliqué aussi. Mais à l'extérieur...
On a plus qu'à limiter la casse avant de recruter.
Mais attention à la dégringolade.
Oui on a un calendrier sur le papier pas très dur dans les temps à venir mais bon quand on voit les matches vs TFC et PFC, ça fait peur !
Impossible de dormir après cette catastrophe
Abner est nul et c’est pas d’aujourd’hui. Faire une faute grossière -qui en plus rappelle celle subie la semaine dernière par Fofana - il faut être un ANE. Qui plus est quand on mène 0/3 à l’extérieur. Quand à Fonseca il est incapable de faire un coatching cohérent quand son équipe est en difficulté. On l’a vu à Rennes ou à Manchester et les leçons n’ont pas été retenues. Mata pardon mais je ne suis pas fan non plus avec ses relances dans les pieds de l’adversaire. Il y a du boulot à l’OL et l’Europe c’est pas gagné. Seules satisfactions pour le moment : Fofana, Sulc, Karabec, Moreira, Morton, Tolisso,, Niakaté. A voir sur le long terme : Greif, Tessman, Merah, De Carvalho. Sans espoir : MNiles, Abner, Satriano. Mata. À intégrer : Barisic, Molebe. Gomez-Rodriguez. Avec un peu plus de courage de volonté et d’intelligence on aurait 4 ou 5 points de plus et nous serions 1re du championnat…
Perdre un match, ok. Mais là ce sont des désillusions qui sont beaucoup trop frustrantes ! C’est insupportable à vivre. Ces deux émotions systématiques c’est vraiment fatiguant 🤦♂️
3-0 fin de match 3-3 et 2 buts en 20 minutes. Quel intérêt de faire rentrer un autre défenseur. Il suffisait de faire du poste pour poste pour faire souffler. Et je suis persuadé que ce serait passé.
Bon inutile de se faire mal. Le pire c’est que je reconnais que Fonseca a mis en place un vrai système de jeu. Mais en même temps, il fait le plus dur pour tout foirer ensuite, ça aussi c’est frustrant.
Il est vraiment bidon en cours de match c'est dingue.
En fait il n'a aucun sang froid faut croire....
T'es lent à la détente, cave, mais finalement tu commences à comprendre.
Cela étant, ton manque de jugeote pour percevoir ce genre de signaux d'alerte serait dangereux si tu étais coach dans la vie 😉
(désolé j'ai pas pu m'empêcher ^^)
Nonon je le sais mais c'est plus ou moins préjudiciable selon le contexte. Mais là laisser la zone de Kebbal aussi dépeuplée je comprends pas ce qu'il a fichu. Il fait rentrer Satriano mais c'est trop tard ils avaient égalisé.
Après les sorties de Moreira et Coco ça peut être pour des raisons qu'on ne sait pas.
Mais au moins du poste pour poste. Tu changes pas toute ton organisation quand tu es en train de reculer...
Bref je comprends pas qu'il se saborde ainsi.
Mais il a tellement de qualité par ailleurs, (genre arriver à faire jouer avec Sulc et ses 15 km/h de pointe et sa VMA de moineau en 9 c'est un prouesse) que je lui pardonnerai vite.
Il est vrai que Fonseca n'est pas parfait mais, d'un autre côté, si il l'était
Que l'OL avait remporté l'EL la saison dernière
Que l'OL jouerait la C1 cette saison etc etc ...
Vous pensez vraiment qu'il serait encore à l'OL ?
Non mais tout le monde aurait été heureux, puisque personnellement je suis pressé qu'il se barre.
OL play ce sont vraiment des guignols...
A aucun moment ils ne parlent du changement tactique qui nous a coûté le match..
Et le journaliste qui Interviewe Maciel...que du cirage de pompes...
Allez les gars dites vous que la L1 est compliqué avec l'effectif.
L'objectif ce sera de gagner l'EL quand on aura Fofana, Nuamah de retour et un 9 acheté au mercato d'hiver.
J'ai hâte du quart de finale retour contre Nottingham Forest qu'on perdra 5-4 en prolongations après avoir été menés 3-0 à la 60ème car Fonseca aura choisi de mettre Ghezzal (pour son expérience) titulaire plutôt que Fofana.
PS : Et après cette élimination vs Nottingham, John Textor enverra sur Instagram une photo de lui à poil en train de pomper Marinakis avec comme légende "To all Lyon fans : suck this dick, motherfuckers !".
Alors la Tonga avec Fonseca la ligue Europa c'est même pas en rêve. Ça veut pas dire que les joueurs en seraient pas capable mais ce sera sans lui, en roue libre quoi, comme au temps du crispé...
Haha je sais bien Juni vu que j'écris aussi que de toute façon il nous resabordera le quart de finale, comme la saison dernière. Ce coach est bien trop fragile dès que ça devient sérieux...
"Sans langue de bois"
C'est un slogan que j'aime bien depuis longtemps...
On verra à la prochaine itw.
Lees Melou dit à la mi temps, on passe sur les côtés, il y a des choses à faire. Kebbal et Simon sont les principaux dangers du PFC et les latéraux dédoublent souvent. Notre génie décide de passer en 5-3-1 et de laisser le piston en 1 contre 2 et c'est comme ça que Kebbal se retrouve seul. Tu fais un 4 4 1 avec au pire AMN en milieu droit et Sulc milieu gauche et ça roule. Tu mets Molebe en pointe pour qu'il prenne la profondeur et c'est tout bon.
Et demain on bosse à 8h nous.
Comment dormir après ça..
Moi je vais opter pour beaucoup beaucoup d'alcool pour oublier 😆
Non je rigole la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé...
...Ha mais je ferais bien souffler Fonseca tiens 😛
Rien ne vaut un ptit peu de cana pour se détendre
Tu n'es pas seulement Kang tu es aussi Bang alors ? 😉
leroi tu te met en maladie 😉😂
"Et demain on bosse à 8h nous."
T'avais qu'à reprendre des boulangeries, t'aurais pris ta retraite anticipée et tu serais en train de te la couler douce au pays de Fonseca !
😉
