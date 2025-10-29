Malgré trois buts d'avance, l'OL concède le nul au Paris FC (3-3)

Relancé grâce à sa victoire contre Strasbourg, l'OL voulait enchaîner ce mercredi soir face au Paris FC. Malgré trois buts d'avance, les Lyonnais ont pris l'eau pour concéder le nul (3-3).

Les trois points, sinon rien. Ce mercredi, l'OL n'avait qu'un seul objectif en foulant pour la première fois la pelouse du stade Jean Bouin : fructifier la victoire acquise contre Strasbourg, trois jours auparavant à Décines. À cette mission d'avant-match se sont ajoutés les différents résultats du début de soirée et notamment les revers de Lens et Lille ou le nul surprenant du PSG à Lorient. Autant de scénarios qui pouvaient permettre à l'OL de faire un nouveau bond au classement. À la 58e minute, personne ne se doutait que cet objectif ne serait pas rempli. Pourtant, malgré une avance de trois buts, les joueurs de Paulo Fonseca ont trouvé le moyen de concéder le nul (3-3).

Un tir cadré, un but en première mi-temps

Malgré la triste nouvelle de la blessure de Malick Fofana et les deux jours de repos en moins par rapport au Paris FC, c'est bien l'OL qui a attaqué cette rencontre tambour battant. Sur une relance anodine de Dominik Greif, le défenseur parisien a mal lu la trajectoire, ce qui a profité à Corentin Tolisso. Jouant bien de son corps, le capitaine lyonnais a trompé Nkambadio d'une frappe croisée du gauche dès la 6e minute.

Une entrée en matière parfaite pour déployer parfaitement sa partition. Comme souvent, l'OL a fait preuve de maîtrise mais comme toujours, a eu du mal à se montrer dangereux. Seulement un tir supplémentaire en plus du but, même si Afonso Moreira a pensé faire le break à la demi-heure. Malheureusement, sa position illicite sur la déviation de Sulc a empêché le Portugais de poursuivre sa série de buts.

Sulc double buteur

Alors qu'il aurait pu se retrouver à 10 suite à deux fautes consécutives de Chergui, le Paris FC s'en est finalement sorti avec un seul but de retard à combler au moment de rentrer aux vestiaires. Toujours en vie, les Parisiens ont cherché à mettre plus d'intensité, mais ont vite déchanté. Sur une transition rapide, Moreira a devancé son défenseur pour s'ouvrir le chemin du but du PFC. D'une merveilleuse mais difficile passe, il a servi sur un plateau Sulc qui a fait le break dès la 51e minute.

Deux buts d'avance avant l'heure de jeu, cela n'était jamais arrivé, de quoi mieux respirer. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, sur le troisième tir cadré de sa soirée, l'OL a marqué une troisième fois. Dans un raid solitaire et à la lutte avec Otavio, l'attaquant tchèque s'est offert un doublé d'un sublime ballon piqué (0-3, 58e). Une promenade de santé qui a été de courte durée.

Les Lyonnais se sabordent

En quatre minutes, les évènements ont tourné en faveur du PFC. Sur un tacle mal maitrisé par derrière, Abner a vu rouge à la 61e, laissant l'OL à dix. Sur le coup-franc qui a suivi, les coéquipières de Willem Geubbels ont repris un semblant d'espoir avec une volée acrobatique de Camara (1-3, 64e). Un match qui s'est emballé avec Jérémy Stinat qui a eu la fièvre des cartons. Dans la foulée de celui d'Abner, De Smet a lui aussi rejoint prématurément les vestiaires, remettant ainsi les deux équipes à 10 contre 10. Une remise à zéro qui a poussé Fonseca à jouer petit bras en faisant notamment entrer Hateboer à la place de Moreira pour passer dans une sorte de défense à cinq.

Peut-être pas le meilleur moment pour expérimenter quelque chose, d'autant que le Paris FC est revenu à 2-3 sur un sublime ballon enroulé de Kebbal (77e). Un quart d'heure de jeu à trembler donc et cela n'a pas manqué. Sur une frappe contrée de Morton, Greif a été trop court pour repousser le cuir. Avec caractère, le PFC est revenu dans la partie quand l'OL a sombré. Loin d'avoir des munitions suffisantes pour faire la différence en fin de match, les Lyonnais repartent avec un point qui a le goût de la défaite.