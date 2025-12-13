Actualités
Moussa Niakhaté avec le Sénégal
Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by JOHN WESSELS / AFP)

OL : Moussa Niakhaté est bien retenu par le Sénégal pour la CAN

  • par Gwendal Chabas

    • Comme son coéquipier Clinton Mata, Moussa Niakhaté ira au Maroc pour disputer la CAN. La Fédération sénégalaise a communiqué la nouvelle ce samedi.

    C'est avec un peu de retard, et un long protocole, que le Sénégal a annoncé sa liste des 28 joueurs pour la CAN au Maroc. S'y prenant assez tard par rapport aux autres nations, la Fédération sénégalaise a dévoilé son groupe ce samedi. Sans surprise, Moussa Niakhaté figure bien dans le lot, lui qui est devenu un titulaire de sa sélection depuis plusieurs mois.

    Le défenseur central, après un dernier match dimanche contre Le Havre, prendra directement la direction de son pays, le rassemblement étant prévu pour le lundi 15 décembre. La compétition, elle, pour les Lions de la Teranga commencera le 23 décembre face au Botswana. Puis, ils défieront la RD Congo pour un premier choc (27/12, 16 heures) et le Bénin (30/12, 20 heures). Une phase de poules qui doit leur servir à monter en puissance avant la phase à élimination directe.

    L'OL à Monaco probablement sans Niakhaté et Mata

    Comptant parmi les favoris à la Coupe d'Afrique des Nations, les coéquipiers de Sadio Mané et Kalidou Koulibaly entendent bien rester dans le royaume marocain jusqu'au 18 janvier 2026, jour de la finale. En attendant, Moussa Niakhaté manquera avec l'OL le duel face à Saint-Cyr Collonges en Coupe de France (21/12) et sûrement le choc à Monaco à la reprise le 3 janvier. Après, tout cela dépendra du parcours de son équipe nationale.

    Pour l'Olympique lyonnais, et comme il s'y préparait, il faudra faire sans ses deux titulaires en défense centrale pendant quelques semaines. En effet, Clinton Mata participera également à la compétition africaine avec l'Angola. Même s'il n'a pas forcément convaincu jusqu'à présent, le retour de Ruben Kluivert ce week-end apparaît comme une bonne chose, au moins quantitativement.

