Les supporters lyonnais pour OL - PSG
Les supporters lyonnais pour OL – PSG (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

OL - Saint-Cyr Collonges : fermeture des virages, une "fête gâchée"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Le 21 décembre, les deux virages du Parc OL seront fermés suite à la sanction prononcée par la commission de discipline de la LFP. Une décision que regrette le président du FC Saint-Cyr Collonges.

    Encore un match de Ligue 1 avant que la fête des voisins batte son plein à Lyon la semaine prochaine. Si le match contre Le Havre revêt une importance capitale dans la course aux places européennes, le match de Coupe de France qui arrive une semaine plus tard a mis en ébullition tout un club. Depuis deux semaines, le FC Saint-Cyr Collonges n'attend que cette date du 21 décembre, et encore plus depuis que le club des Monts d'Or sait que la rencontre se disputera au Parc OL. 

    Mais, à l'image de toute la logistique pour que ce 32e de finale se joue à Décines, rien ne sera épargné à ce derby. Depuis mercredi, l'OL et le FC Saint-Cyr Collonges savent que les deux virages seront fermés suite à une sanction pour usage d'engins pyrotechniques contre le FC Nantes. Dans un communiqué, les Bad Gones, qui déplorent cette décision des instances, ont prévenu qu'ils seraient bien présents et que leurs membres seront "exceptionnellement replacés au 3e anneau côté Jean-Bouin (tribune Est du Parc OL)".

    "Ce devait être un moment de partage et de convivialité"

    Pour les supporters lyonnais ayant déjà pris leurs places en virage, l'OL rembourse les billets avec possibilité d'en prendre ailleurs dans le stade. Seulement, cette fermeture a du mal à passer dans les rangs de Saint-Cyr. Dans un nouveau communiqué, le président Hassane Baba-Arbi a regretté cette "décision de ne pas ouvrir les virages Nord et Sud qui vient malheureusement entacher ce qui devait être un moment de partage, de convivialité et de passion." Ce lundi, le président reviendra très certainement sur cet épisode, le club du FC Saint-Cyr Collonges étant mis à l'honneur dans "Tant qu'il y aura des Gones".

      lekinslayer - ven 12 Déc 25 à 15 h 33

      On l'avait dit ici dans les commentaires, la sanction n'a AUCUN sens en Coupe de France. Les fumigènes ont eu lieu en Ligue 1, on doit donc être sanctionnés en Ligue 1 (et donc contre Brest le 18 janvier). Pas en Coupe de France. SURTOUT qu'a la base on aurait dût jouer a l'extérieur, pas a domicile

