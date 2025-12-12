Ce samedi (17h), l'OL Lyonnes se déplace au Havre pour le compte de la 10e journée de Première Ligue. Un troisième déplacement de suite en l'espace de huit jours et disponible gratuitement.

Le temps passé à Lyon est plus que restreint ces derniers jours pour les joueuses de l'OL Lyonnes. Après un déplacement à Dijon samedi dernier, elles ont enchaîné avec un départ mardi vers Manchester pour affronter United mercredi avec un retour dans la nuit dans la capitale des Gaules. Après des soins jeudi, les Lyonnaises ont effectué un entraînement ce vendredi et mettront les voiles vers Le Havre pour un match ce samedi. Trois déplacements en l'espace de huit jours, le staff de Jonatan Giraldez a donc dû faire preuve d'attention sur la fatigue des joueuses.

Dernier déplacement de l'année 2025

Ce samedi, le match de la 10e journée de Première Ligue sera ainsi le dernier de ce long périple face à des Havraises, huitièmes du championnat avec huit points. Il sera disponible gratuitement et en direct sur Olympique-et-Lyonnais, via la chaîne YouTube de la Première Ligue. Avec 27 points sur 27 possibles, les coéquipières de Wendie Renard veulent poursuivre leur sans-faute avant la dernière journée de la phase aller qui se tiendra samedi 20 à Décines contre Fleury.