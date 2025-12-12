Kang et l’OL se félicitent de l’allégement des mesures de la DNCG

Jeudi soir, la DNCG a encore sanctionné l’OL avec un encadrement de la masse salariale. Seulement, en choisissant de ne plus restreindre le club sur les indemnités de transferts, le gendarme financier souligne aussi les efforts faits depuis six mois.

C’est une petite victoire mais aussi la preuve que le club est certainement sur le bon chemin. Jeudi soir, quelques minutes avant le coup d’envoi du match contre Go Ahead Eagles, l’OL a eu la bonne surprise de voir la DNCG le soulager dans ses sanctions vis-à-vis du mercato hivernal qui s’ouvre à compter du 1er janvier 2026. Soumis à un encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert depuis juillet dernier et le maintien en Ligue 1, le club lyonnais ne se retrouve désormais plus que sous un encadrement salarial, comme communiqué par le gendarme financier.

"Le club poursuit son retour grâce à la mobilisation de toutes et tous"

Une première pierre dans le renouveau souhaité par la nouvelle direction et incarnée par Michele Kang. Cette dernière s’est d’ailleurs félicitée de la décision prononcée, qui pourra permettre à l’OL d’avoir un peu plus de flexibilité avec un cap salarial revu un peu à la hausse. "Nous sommes très fiers de la décision de la DNCG, qui souligne l'immense travail que nous avons accompli ces derniers mois. Grâce à la mobilisation de toutes et tous, l'OL poursuit son retour et nous avons hâte de vous retrouver à nos côtés au stade, ainsi que dans tout ce que nous entreprendrons !", a déclaré la présidente de l'Olympique lyonnais. Cette première victoire doit maintenant être suivie d’un travail sur le long terme.