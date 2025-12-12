Actualités
Michele Kang, présidente de l'OL, lors de la conférence du 9 juillet 2025
Michele Kang, présidente de l’OL, lors de la conférence du 9 juillet 2025 (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Kang et l’OL se félicitent de l’allégement des mesures de la DNCG

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Jeudi soir, la DNCG a encore sanctionné l’OL avec un encadrement de la masse salariale. Seulement, en choisissant de ne plus restreindre le club sur les indemnités de transferts, le gendarme financier souligne aussi les efforts faits depuis six mois.

    C’est une petite victoire mais aussi la preuve que le club est certainement sur le bon chemin. Jeudi soir, quelques minutes avant le coup d’envoi du match contre Go Ahead Eagles, l’OL a eu la bonne surprise de voir la DNCG le soulager dans ses sanctions vis-à-vis du mercato hivernal qui s’ouvre à compter du 1er janvier 2026. Soumis à un encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert depuis juillet dernier et le maintien en Ligue 1, le club lyonnais ne se retrouve désormais plus que sous un encadrement salarial, comme communiqué par le gendarme financier.

    "Le club poursuit son retour grâce à la mobilisation de toutes et tous"

    Une première pierre dans le renouveau souhaité par la nouvelle direction et incarnée par Michele Kang. Cette dernière s’est d’ailleurs félicitée de la décision prononcée, qui pourra permettre à l’OL d’avoir un peu plus de flexibilité avec un cap salarial revu un peu à la hausse. "Nous sommes très fiers de la décision de la DNCG, qui souligne l'immense travail que nous avons accompli ces derniers mois. Grâce à la mobilisation de toutes et tous, l'OL poursuit son retour et nous avons hâte de vous retrouver à nos côtés au stade, ainsi que dans tout ce que nous entreprendrons !", a déclaré la présidente de l'Olympique lyonnais. Cette première victoire doit maintenant être suivie d’un travail sur le long terme.

    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Fonseca regrette "le manque de réalisme" de l’OL contre Go Ahead Eagles
    3 commentaires
    1. Avatar
      brad - ven 12 Déc 25 à 8 h 21

      On y arrive ! je note que lors de ses points de presse , le mot "nous" voir "nous tous" font parti du respect qu'elle porte à son encadrement . Bosser avec une telle personne c'est a coup sûr avoir des nuits plus paisibles pour ses collaborateurs........

      Signaler
    2. j.f.ol
      j.f.ol - ven 12 Déc 25 à 8 h 29

      Ca va dans le bon sens
      Ce qui s'est passé en quelques mois avec textor est incroyable et incompréhensible
      Comment ce fumier a t il pu dépecer a ce point un club qui a été construit solidement pendant 30 ans
      Ce qui m'inquiète et la DNCG n'y a pas répondu je pense, c'est, est ce que le club doit ou va devoir donner de l'argent a eagle pour les transferts ou arrivées fantômes des joueurs achetés a Botafogo et jamais vu ici ?

      Signaler
      1. Avatar
        OctoGone - ven 12 Déc 25 à 9 h 08

        C'est normal elle n'a pas à se prononcer sur ce type de litige. C'est une affaire commerciale voire pénale.

        Signaler

