DNCG, Go Ahead Eagles… Ce jeudi si particulier pour l’OL

En ce 11 décembre, l’OL joue une partie de son futur à court terme, que ce soit sur le terrain ou en coulisses. Cette journée du jeudi s’annonce intense.

L'engouement de la venue de Go Ahead Eagles est loin d’être à son paroxysme et il n’y a qu’à voir l’affluence attendue au Parc OL pour comprendre que l’affiche de ce jeudi soir (21h) ne fait pas rêver. Pourtant, il y a bien un enjeu sportif à ce match contre la formation néerlandaise. Avec 12 points en cinq matchs et un statut de leader de Ligue Europa, l’OL a plus ou moins déjà validé sa place en barrages. Seulement, ce n’est pas l’objectif. Avec les limites de la rotation du groupe, le club aimerait bien s’éviter deux matchs supplémentaires à la fin de l’hiver et vise avant tout un retour sur la scène européenne pour le printemps et les huitièmes de finale.

En gagnant ce jeudi soir, les Lyonnais égaleraient le total de 15 points acquis la saison passée et qui les avait propulsés directement dans le top 8. Ce jeudi, l’OL peut donc faire une grosse avancée même si finir premier ou deuxième ouvrirait encore d’autres possibilités sur le long terme.

La direction lyonnaise a préparé le terrain

Néanmoins, ce jeudi, c’est bien du futur à court terme dont il est question, que ce soit sur le terrain ou en dehors. En voulant effacer la désillusion de Lorient, les joueurs de Paulo Fonseca voudront également terminer cette journée sur une note positive. Car, en coulisses, elle risque de ne pas l’être, même si ce sera cette fois tout sauf une surprise. Depuis 11h, Michele Kang, Michael Gerlinger et la délégation lyonnaise ont pris place dans l’une des salles de la FFF pour leur audition de mi-saison par la DNCG.

Depuis plusieurs mois, la nouvelle stratégie politique vise à réduire les dépenses et les coûts pour retrouver une santé financière, mise à mal par l’ère John Textor. Seulement, l’Américain reste toujours un poids, à l’image de ces "transferts fantômes" dont Eagle Football BidCo cherche à démêler le vrai du faux. Une recherche qui sera mise en avant durant ces heures d’audition, mais qui ne devrait pas permettre à l’OL d’avoir totalement les mains libres pour le mercato hivernal. Forcément un coup dur, mais la direction prépare l’issue depuis quelques semaines déjà.