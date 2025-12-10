Pas de retour des blessés à l'OL avant d'affronter Go Ahead Eagles. Tanner Tessmann et Orel Mangala, notamment, ne sont pas aptes.

L'effectif de l'OL court toujours après les forces vives en ce milieu du mois de décembre. En effet, il ne récupère aucun joueur actuellement écarté des terrains. Jeudi contre Go Ahead Eagles, pour la 6e journée de Ligue Europa, Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur les retours de Tanner Tessmann et Orel Mangala.

Kluivert, Nuamah, Fofana et Ghezzal aussi absents

Les deux joueurs sont blessés depuis quelques jours. Le milieu de terrain américain a néanmoins couru à part de ses coéquipiers ce mercredi lors de la séance du jour. En plus de ces deux éléments, déjà absents à Lorient dimanche (1-0), l'Olympique lyonnais se passera de Ruben Kluivert, Malick Fofana, Ernest Nuamah et Rachid Ghezzal. L'Algérien ne peut pas disputer la première phase de la compétition pour des raisons administratives.

Paulo Fonseca a assuré qu'il mettrait sur la pelouse la "meilleure équipe possible", avec donc Rémy Descamps dans les cages. Rappelons que pour l'instant, 25 000 supporters ont pris leur billet pour assister à cette première opposition de l'histoire entre les deux clubs. Début de la rencontre à 21 heures.