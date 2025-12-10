Actualités
Orel Mangala et Benjamin André lors d'OL - Lille en Coupe de France
Orel Mangala et Benjamin André lors d’OL – Lille en Coupe de France (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Tanner Tessmann et Orel Mangala sont forfaits pour OL - Go Ahead Eagles

  • par Gwendal Chabas

    • Pas de retour des blessés à l'OL avant d'affronter Go Ahead Eagles. Tanner Tessmann et Orel Mangala, notamment, ne sont pas aptes.

    L'effectif de l'OL court toujours après les forces vives en ce milieu du mois de décembre. En effet, il ne récupère aucun joueur actuellement écarté des terrains. Jeudi contre Go Ahead Eagles, pour la 6e journée de Ligue Europa, Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur les retours de Tanner Tessmann et Orel Mangala.

    Kluivert, Nuamah, Fofana et Ghezzal aussi absents

    Les deux joueurs sont blessés depuis quelques jours. Le milieu de terrain américain a néanmoins couru à part de ses coéquipiers ce mercredi lors de la séance du jour. En plus de ces deux éléments, déjà absents à Lorient dimanche (1-0), l'Olympique lyonnais se passera de Ruben Kluivert, Malick Fofana, Ernest Nuamah et Rachid Ghezzal. L'Algérien ne peut pas disputer la première phase de la compétition pour des raisons administratives.

    Paulo Fonseca a assuré qu'il mettrait sur la pelouse la "meilleure équipe possible", avec donc Rémy Descamps dans les cages. Rappelons que pour l'instant, 25 000 supporters ont pris leur billet pour assister à cette première opposition de l'histoire entre les deux clubs. Début de la rencontre à 21 heures.

    à lire également
    Rémy Descamps, gardien de l'OL
    OL - Go Ahead Eagles : avec Rémy Descamps dans les buts

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Orel Mangala et Benjamin André lors d'OL - Lille en Coupe de France
    Tanner Tessmann et Orel Mangala sont forfaits pour OL - Go Ahead Eagles 13:35
    Rémy Descamps, gardien de l'OL
    OL - Go Ahead Eagles : avec Rémy Descamps dans les buts 13:00
    Manchester United - OL : un jour spécial pour Melvine Malard 12:35
    Les supporters de l'OL face à Reims
    OL - Go Ahead Eagles : beaucoup de Néerlandais, mais une faible affluence à venir ? 11:50
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Manchester United - OL Lyonnes : avant-match, horaire, diffusion TV 11:00
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Ligue des champions : premier duel entre Manchester United et l'OL Lyonnes 10:10
    L'OL et Alexandre Aulas associés pour longtemps dans l'évènementiel 09:25
    Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
    Ligue des champions : l'OL Lyonnes veut relever le défi Manchester United 08:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Futur adversaire de l'OL, qui est Go Ahead Eagles ? 08:00
    Le plateau de TKYDG
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 8 décembre en podcast  07:30
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    L'OL Lyonnes au complet pour affronter Manchester United 09/12/25
    Pablo Pagis crucifie Dominik Greif lors de Lorient - OL
    Ligue 1 : deux montants touchés par Lorient, une anomalie pour l'OL 09/12/25
    Le Rhodanien Jérémie Pignard arbitre d'OL - Saint-Cyr Collonges 09/12/25
    Ancien joueur de l'OL, Ludovic Assémoassa est décédé 09/12/25
    Ainsley Maitland-Niles à l'entraînement de l'OL
    OL : Ainsley Maitland-Niles réprimandé après Lorient 09/12/25
    Un quatuor albanais pour officier lors d'OL - Go Ahead Eagles 09/12/25
    OL Académie
    OL Académie : Bassila en chef d'orchestre, une refonte globale 09/12/25
    Bryan Meyo avec le Gabon
    OL : Bryan Meyo ne fera pas la CAN avec le Gabon 09/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut