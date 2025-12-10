OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 8 décembre en podcast 

Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

Après sa semaine quasiment parfaite, l'OL est retombé dans ses travers. Malgré sept jours pour préparer son déplacement à Lorient, pourtant pas très en forme, le groupe de Paulo Fonseca est tombé dans le piège des Merlus. Battu 1 à 0 en Bretagne, il a réalisé une performance très mièvre, tout en se mettant des bâtons dans les roues avec un carton rouge récolté en fin de première période par Ainsley Maitland-Niles.

Une belle occasion manquée de coller au podium et de mettre une petite distance avec ses concurrents de derrière. Cinquièmes, les Lyonnais restent en course, mais pourraient regretter ce rendez-vous raté. Après un retour sur le match, votre émission Tant qu'il y aura des Gones, accompagnée pour l'occasion de Quentin Vieira, ancien joueur professionnel passé par le centre de formation rhodanien, s'est penchée sur un des gros problèmes de cette équipe.

L'OL voit rouge

Dans le second thème, il fut question des cartons rouges. Les coéquipiers de Nicolas Tagliafico sont en effet les plus sanctionnés du championnat. Un handicap dont ils n'ont pas besoin. Enfin, il n'est pas interdit de se projeter un peu, et TKYDG a essayé d'établir la meilleure composition possible avant les trois dernières sorties de l'année.

Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur Ausha, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music. Et évidemment en replay sur YouTube.