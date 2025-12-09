Actualités
Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1
Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL - Le Havre : Jérôme Brisard aux commandes

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • L'OL doit se reprendre après le revers à Lorient dimanche (1-0). En quête d'un bon résultat contre Le Havre le week-end prochain, il verra Jérôme Brisard diriger cette affiche.

    Si, sur le papier, le calendrier des dernières semaines apparaissait comme favorable à l'OL, c'est en réalité tout l'inverse qui est en train de se passer. L'équipe avance au ralenti, au gré de ses résultats en dents de scie. Dernier exemple en date dimanche, avec un voyage manqué au Moustoir face à Lorient (1-0). Le rebond est attendu dimanche prochain, avec la réception du Havre (15 heures).

    Ruddy Buquet à la VAR

    Pour commander ce duel entre le 5e et le 15e de Ligue 1, nous retrouverons Jérôme Brisard, aujourd'hui bien connu des pelouses françaises. À 39 ans, l'officiel possède un long CV au niveau national et international. L'Olympique lyonnais a déjà croisé sa route à de multiples reprises (21), dont déjà une fois cette saison. Il était à l'œuvre lors du déplacement des Rhodaniens à Nice mi-octobre. Pas un bon souvenir avec ce revers 3 buts à 2.

    Pour l'aider dans sa tâche, nous aurons ses deux assistants à la touche, Aurélien Berthomieu et Nicolas Danos. Ruddy Buquet, qui était au centre des débats lors du fameux match à Rennes (3-1) sera chargé de la vidéo. Son binôme sera Hamid Guenaoui. Enfin, dans le rôle du quatrième arbitre, Ahmed Taleb veillera sur les changements et communiquera le temps additionnel.

    à lire également
    Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient - OL
    L’OL n’avance pas… C’est quoi le problème ?
    3 commentaires
    1. Cac40
      Cac40 - mar 9 Déc 25 à 8 h 55

      Un bien piètre arbitre. Essayons de terminer à 10 malgré tout

      Signaler
    2. Avatar
      BadGone91 - mar 9 Déc 25 à 9 h 06

      La photo :
      POV : Le match se termine et tu n'as toujours pas mis de rouge à un lyonnais

      Signaler
    3. janot06
      janot06 - mar 9 Déc 25 à 9 h 33

      Brisard au milieu, Buquet à la VAR...
      Serrez les fesses les gones !

      Hateboer...
      Norton...
      Abner...
      Tagliafico...
      AMN...

      A qui le tour ?

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Une arbitre roumaine désignée pour diriger Manchester United - OL 09:30
    Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1
    OL - Le Havre : Jérôme Brisard aux commandes 08:50
    Corinne Petit, ancienne joueuse de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : le casting pour la conférence "grossesse et sport" dévoilé 07:30
    Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient - OL
    L’OL n’avance pas… C’est quoi le problème ? 08/12/25
    Jean-Paul Révillon
    Carnet noir : fidèle d'Aulas à l'OL, Jean-Paul Révillon est décédé 08/12/25
    Martin Satriano (OL) face à Rudy Matondo (Auxerre)
    OL - Ligue 1 : un calendrier abordable qui se transforme en chemin de croix 08/12/25
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : les U19 enchaînent un deuxième revers 08/12/25
    Michele Kang, présidente de l'OL
    OL Lyonnes : Kang parmi les 25 personnalités les plus influentes 08/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Afonso Moreira lors de Lorient - OL
    L’OL ne trouve toujours pas la parade en étant mené à l’extérieur 08/12/25
    L'OL et sa fondation a remis un chèque pour le Téléthon
    Grâce son tournoi partenaire, l’OL reverse 5000€ au Téléthon 08/12/25
    Les joueurs de Go Ahead Eagles
    Avant d'aller au Parc OL, Go Ahead Eagles accroche Alkmaar 08/12/25
    Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
    OL - Ligue 1 : une dynamique de bas de tableau 08/12/25
    Corentin Tolisso tente une retournée lors de Lorient - OL
    Lorient - OL (1-0) : Mvogo a écœuré les attaquants lyonnais 08/12/25
    Pavel Sulc lors de Lorient - OL.
    Ligue 1 : une place gagnée, mais une occasion encore ratée pour l’OL 08/12/25
    Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient - OL
    L’OL champion de France des cartons rouges 08/12/25
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Fonseca après Lorient - OL (1-0) : "Certains ont peut-être pensé que ce serait facile" 08/12/25
    Ainsley Maitland-Niles après son rouge lors de Lorient - OL
    À Lorient, l’OL s’est encore sabordé comme un grand 08/12/25
    Pablo Pagis crucifie Dominik Greif lors de Lorient - OL
    Niakhaté après Lorient - OL : "Avec cette irrégularité, c’est compliqué d’aller plus haut" 08/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut