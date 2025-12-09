OL - Le Havre : Jérôme Brisard aux commandes

L'OL doit se reprendre après le revers à Lorient dimanche (1-0). En quête d'un bon résultat contre Le Havre le week-end prochain, il verra Jérôme Brisard diriger cette affiche.

Si, sur le papier, le calendrier des dernières semaines apparaissait comme favorable à l'OL, c'est en réalité tout l'inverse qui est en train de se passer. L'équipe avance au ralenti, au gré de ses résultats en dents de scie. Dernier exemple en date dimanche, avec un voyage manqué au Moustoir face à Lorient (1-0). Le rebond est attendu dimanche prochain, avec la réception du Havre (15 heures).

Ruddy Buquet à la VAR

Pour commander ce duel entre le 5e et le 15e de Ligue 1, nous retrouverons Jérôme Brisard, aujourd'hui bien connu des pelouses françaises. À 39 ans, l'officiel possède un long CV au niveau national et international. L'Olympique lyonnais a déjà croisé sa route à de multiples reprises (21), dont déjà une fois cette saison. Il était à l'œuvre lors du déplacement des Rhodaniens à Nice mi-octobre. Pas un bon souvenir avec ce revers 3 buts à 2.

Pour l'aider dans sa tâche, nous aurons ses deux assistants à la touche, Aurélien Berthomieu et Nicolas Danos. Ruddy Buquet, qui était au centre des débats lors du fameux match à Rennes (3-1) sera chargé de la vidéo. Son binôme sera Hamid Guenaoui. Enfin, dans le rôle du quatrième arbitre, Ahmed Taleb veillera sur les changements et communiquera le temps additionnel.