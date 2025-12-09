Actualités
    • Le mercredi 17 décembre, l’OL Lyonnes organise une conférence avant son match contre l’Atlético de Madrid. Des athlètes à la retraite, comme l’ancienne Lyonnaise Corinne Petit, ou encore en exercice viendront partager leur expérience.

    Mêler vie sportive et vie de femme et de maman n’est pas toujours facile. Si les mentalités ont évolué depuis quelques années, cela reste un vrai point de questionnement pour les sportives de haut niveau. Que ce soit dans le foot, mais aussi les autres sports. En ce sens, l’OL Lyonnes organise une conférence, ouvert au grand public, consacrée au thème de la grossesse liée à la pratique sportive. Elle se tiendra le mercredi 17 décembre, quelques heures avant le coup d’envoi du dernier match de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid.

    Trois médaillées olympiques présentes

    Pour parler de ce sujet, quoi de mieux que des sportives ayant été confrontées à ce cas de figure ? Pour les supporters lyonnais, ce ne sera pas Amel Majri qui représentera le club rhodanien, mais une de ses anciennes coéquipières, Corinne Petit. La quintuple vainqueure de la Ligue des champions sera accompagnée par la Lyonnaise et vice-championne olympique, Mélina Robert-Michon, mère de deux enfants. D’athlètes médaillées olympiques, il en sera également question avec la basketteuse Valériane Ayayi et la gardienne de hand, Cléopâtre Darleux. Enfin, la championne de CrossFit, Carole Castellani complètera le casting de cette conférence, ouverte à toutes celles et à tous ceux qui disposeront d’un billet pour le match de l’OL Lyonnes.

