L’OL n’avance pas… C’est quoi le problème ?

Ce lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" reçoit Quentin Vieira, ancien joueur passé par l'OL Académie. Avec l'ancien pro, il sera question de la défaite lyonnaise à Lorient et de ce mal rhodanien à prendre des rouges cette saison.

En ce 8 décembre, cela doit être la fête pour tous les Lyonnais. Malheureusement, c'est bien la soupe à la grimace quand il faut penser à l'OL et à son match contre Lorient dimanche soir. Pour la cinquième fois de la saison, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont perdu en Ligue 1 (1-0) et ont manqué l'occasion de recoller aux places qualificatives pour la Ligue des champions. Un nouveau rendez-vous manqué à cause notamment d'une première mi-temps "horrible", selon les dires de Paulo Fonseca. L'entraîneur portugais faisait son retour sur le banc en Bretagne et il en sera bien évidemment question ce lundi soir en direct à partir de 19h.

En plus de nos fidèles consultants, Nicolas Puydebois et Enzo Reale, l'équipe de TKYDG recevra Quentin Vieira, ancien joueur professionnel, passé par l'OL Académie. Ensemble, ils reviendront notamment sur ce triste record qu'est en train de signer la formation rhodanienne avec déjà cinq cartons rouges reçus en 15 matchs. Soit une infériorité numérique un match sur trois. Difficile dans ces conditions de pouvoir espérer mieux que la cinquième place actuelles.

Retrouvez cette émission en direct lundi à 19h, sur nos plateformes : Youtube, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV sur Free et SFR, Dailymotion.