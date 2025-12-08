L’OL n’avance pas… C’est quoi le problème ?

Ce lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" reçoit Quentin Vieira, ancien joueur passé par l'OL Académie. Avec l'ancien pro, il sera question de la défaite lyonnaise à Lorient et de ce mal rhodanien à prendre des rouges cette saison.
En ce 8 décembre, cela doit être la fête pour tous les Lyonnais. Malheureusement, c'est bien la soupe à la grimace quand il faut penser à l'OL et à son match contre Lorient dimanche soir. Pour la cinquième fois de la saison, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont perdu en Ligue 1 (1-0) et ont manqué l'occasion de recoller aux places qualificatives pour la Ligue des champions. Un nouveau rendez-vous manqué à cause notamment d'une première mi-temps "horrible", selon les dires de Paulo Fonseca. L'entraîneur portugais faisait son retour sur le banc en Bretagne et il en sera bien évidemment question ce lundi soir en direct à partir de 19h.
En plus de nos fidèles consultants, Nicolas Puydebois et Enzo Reale, l'équipe de TKYDG recevra Quentin Vieira, ancien joueur professionnel, passé par l'OL Académie. Ensemble, ils reviendront notamment sur ce triste record qu'est en train de signer la formation rhodanienne avec déjà cinq cartons rouges reçus en 15 matchs. Soit une infériorité numérique un match sur trois. Difficile dans ces conditions de pouvoir espérer mieux que la cinquième place actuelles.
Bravo à Caroline Garcia, fidèle à ses idées elle a refusé une offre de sponsoring de 230 000 euros proposée par une société de paris sportif.
"pas question de participer à un système qui crée de l'addiction"
"nous joueurs, ont reçoit énormément de haine de la part de certains parieurs qui ont une relation toxique avec les paris"
+1
Le changement de système qui marchait parfaitement bien jusqu’à maintenant…
Et la mise sur le banc de certains joueurs qui étaient dans une belle forme (Moreira en tête de liste…).
Et la mauvaise lecture des matchs de Fonseca.
Tu rajoutes à ça la réussite qui nous fuit ou les erreurs d’arbitrages, tu as le cocktail gagnant de notre fin d’année atroce…
Et pourtant nous sommes encore 5eme ! Une aubaine…
On a de la chance que des équipes bien meilleures que nous sur le papier soient complètement à l'ouest depuis quelques journée.
C'est rigolo de venir sur ce site : à chaque fois les articles conchient notre équipe. Suffit de regarder le fil des titres "d'heure en heure" pour se demander si l'on est bien sur un site lyonnais.
Je rappelle que nous sommes cinquièmes , plus haut donc que notre masse salariale ne le présume et que nous jouons avec brio la poule européenne.
A la prochaine !