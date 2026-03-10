OL : Tolisso prend la défense d'Endrick

Comme depuis des semaines, le rendement d'Endrick n'a pas été à la hauteur dimanche soir face au Paris FC (1-1). Mais comme l'a rappelé son capitaine, le Brésilien doit être résilient.
Trop, c’est trop. Ménagé au coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique lyonnais et le Paris FC (1-1), Endrick est entré sur la pelouse peu après l’ouverture du score parisienne (0-1, 63e). Sous la clameur du Parc OL qui n'a jamais cessé de pousser les siens, le joueur prêté par le Real Madrid a immédiatement voulu enfiler un costume : celui du sauveur. L’attaquant de 19 ans, comme souvent ces derniers temps, a voulu prendre les choses à son compte. Mais, comme face au RC Lens ou encore contre le RC Strasbourg, son dernier geste a cruellement manqué de justesse.
Celui qui ne cesse d’afficher son ambition de disputer la Coupe du monde s’est alors lancé dans une mission presque solitaire. À chaque prise de balle, le Brésilien a cherché la différence, a forcé le dribble et a tenté la frappe. Par moments, l’envie a semblé déborder, presque trop. Ses partenaires ont essayé de suivre le mouvement, mais les décalages ont tardé à venir. Face à Lens déjà, le Brésilien s'était fait remarquer en multipliant les gestes d’agacement envers ses coéquipiers. Une accumulation qui a fini par lasser le Parc OL dimanche soir. Chaque mauvais choix du Brésilien a été accompagné de sifflets nourris venus des tribunes.
"Il a envie d’aider l’équipe et de marquer"
Interrogé sur son rendement en après-match, Corentin Tolisso, en bon capitaine, a volé au secours de son coéquipier : "Ce que j’ai envie de lui dire c’est qu’il doit continuer à essayer. C’est un très bon joueur, il a de grosses qualités individuelles, de dribbles et de frappe. Par moment, il prend une décision et il faut qu’on l’aide à plus bouger autour de lui. Il faut qu’on arrive à jouer tous ensemble. C’est un garçon qui a une mentalité extraordinaire, au quotidien il est très gentil. C’est un travailleur et je sais que tout ce qu’il fait, il le fait pour l’équipe. Il a envie d’aider l’équipe et de marquer. Aujourd’hui il a tenté et cela nous a pas sourit mais je suis sûr que dans les prochains matchs ça va de nouveau fonctionner", a-t-il tempéré. Mais à trop vouloir être partout, on finit parfois par être… nulle part. Rebond attendu jeudi en Ligue Europa contre le Celta de Vigo.
Les supporters lyonnais c'est vraiment de la ... UNE HORREUR les badesgones ....Madame Kang.. Virez-moi ces ABRUTIS virez-moi ÇA ils jettent l'opprobre sur le club ils ont fait partir tellement de bons joueurs tellement d'entraîneur .
Monsieur Aulas n'a jamais eu le courage de les virer ...
SVP ..... FAITES LE 🙏🙏🙏
CE NE SONT PAS DES SUPPORTERS ILS NE CONNAISSENT RIEN AU FOOTBALL ILS NE REGARDENT MÊME PAS LE MATCH .
VOUS DEVEZ LES REPÉRER AVEC LES CAMÉRAS ET LES INTERDIRE DE STADE AVIS ILS SONT DEUX OU TROIS SORT AU MAXIMUM . QUE LES VRAIS SUPPORTERS SE LIGUENT CONTRE CES ABRUTIS
Wahou Michel détend toi, fume un cigare pas besoin de crier.
Pourquoi dire que ce sont les Bad Gones qui l'ont sifflé tu y etait?
Tu les a vu ?
Et si oui tu as pu voir si parmis le public disséminé au 4 coin du stade personne d'autre n'a sifflé ?
Le kop a aussi applaudi et encourager Satriano et Niakhate apres leurs echec pourquoi tu n'en parle pas.
Je ne doute pas de la sincérité de Endrick à vouloir aider le club , mais il faut qu'il apprenne ce qu'est un collectif et d'en tirer le meilleur parti pour lui et pour ses coéquipiers, le club en tirera d'avantage de profit dans le même temps....