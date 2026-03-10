OL : Tolisso prend la défense d'Endrick

Comme depuis des semaines, le rendement d'Endrick n'a pas été à la hauteur dimanche soir face au Paris FC (1-1). Mais comme l'a rappelé son capitaine, le Brésilien doit être résilient.

Trop, c’est trop. Ménagé au coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique lyonnais et le Paris FC (1-1), Endrick est entré sur la pelouse peu après l’ouverture du score parisienne (0-1, 63e). Sous la clameur du Parc OL qui n'a jamais cessé de pousser les siens, le joueur prêté par le Real Madrid a immédiatement voulu enfiler un costume : celui du sauveur. L’attaquant de 19 ans, comme souvent ces derniers temps, a voulu prendre les choses à son compte. Mais, comme face au RC Lens ou encore contre le RC Strasbourg, son dernier geste a cruellement manqué de justesse.

Celui qui ne cesse d’afficher son ambition de disputer la Coupe du monde s’est alors lancé dans une mission presque solitaire. À chaque prise de balle, le Brésilien a cherché la différence, a forcé le dribble et a tenté la frappe. Par moments, l’envie a semblé déborder, presque trop. Ses partenaires ont essayé de suivre le mouvement, mais les décalages ont tardé à venir. Face à Lens déjà, le Brésilien s'était fait remarquer en multipliant les gestes d’agacement envers ses coéquipiers. Une accumulation qui a fini par lasser le Parc OL dimanche soir. Chaque mauvais choix du Brésilien a été accompagné de sifflets nourris venus des tribunes.

"Il a envie d’aider l’équipe et de marquer"

Interrogé sur son rendement en après-match, Corentin Tolisso, en bon capitaine, a volé au secours de son coéquipier : "Ce que j’ai envie de lui dire c’est qu’il doit continuer à essayer. C’est un très bon joueur, il a de grosses qualités individuelles, de dribbles et de frappe. Par moment, il prend une décision et il faut qu’on l’aide à plus bouger autour de lui. Il faut qu’on arrive à jouer tous ensemble. C’est un garçon qui a une mentalité extraordinaire, au quotidien il est très gentil. C’est un travailleur et je sais que tout ce qu’il fait, il le fait pour l’équipe. Il a envie d’aider l’équipe et de marquer. Aujourd’hui il a tenté et cela nous a pas sourit mais je suis sûr que dans les prochains matchs ça va de nouveau fonctionner", a-t-il tempéré. Mais à trop vouloir être partout, on finit parfois par être… nulle part. Rebond attendu jeudi en Ligue Europa contre le Celta de Vigo.