Rémy Riou au duel avec Mothiba lors de Strasbourg - OL
Rémy Riou au duel avec Mothiba lors de Strasbourg – OL (Photo by PATRICK HERTZOG / AFP)

Rémy Riou raconte son retour à l'OL sous l'ère John Textor

  • par Elohan Latta
  • 1 Commentaire

    • Rémi Riou, gardien formé au club, est revenu sur l'épisode de son retour à l'OL en 2022. Des retrouvailles entachées par John Textor.

    Il aurait aimé que l'histoire se termine d'une autre manière. Arrivé en 1995, le gardien de but, Rémy Riou a presque tout connu avec l’OL : les sept titres du début des années 2000, les débuts de Ben Arfa, Benzema ou encore Cherki. Mais le portier de 38 ans a aussi connu un personnage atypique lors de son retour au club en 2022 : John Textor. "Il y a cette réunion où il nous dit clairement : "C’est moi le boss, c’est moi qui vous paye, donc vous fermez votre gueule". Le contexte, c’est quand Peter (Bosz) s’est fait licencier. On était en crise."

    La réunion a pris des airs de réprimande de la part de l'homme d'affaires américain, pas vraiment la langue dans sa poche quand il fallait s'immiscer dans le sportif. "Il nous a pris et il nous a demandé en gros : "Bougez-vous les fesses, parce que vous êtes nuls". Il nous a fait tout un speech sur son parcours, traduit par quelqu’un à côté en filtrant un peu. Oui, John Textor m’a gâché mon retour parce que c’était prévu que je prolonge", a-t-il déclaré dans les colonnes de SoFoot.

    "Je fais une erreur et ça m'a condamné"

    Alors en négociation pour prolonger son contrat, le gardien, passé par le FC Nantes, n'a pas eu la promesse faite au moment de son retour. "En virant (Jean-Michel) Aulas, Textor a retardé l’échéance et personne n’avait le pouvoir de signature. Ça retardait, ça retardait. Le championnat commence, je joue de nouveau sur les premiers matchs. Malheureusement, je fais une erreur et ça m’a condamné. Je n’étais pas bien. Je ne suis pas performant, on fait un début de saison catastrophique, ça nous fout un peu dedans. Si j’avais signé, je n’aurais peut-être pas été dans le même état d’esprit, j’aurais été plus libéré et j’aurais fini à Lyon comme je l’avais prédit ", a-t-il poursuivi.

    "J'étais comme un gamin"

    Mais pour le natif de Lyon, l’important a été de retourner là où tout a commencé. Appelé par Rémy Vercoutre à l'été 2022 pour être la doublure d'Anthony Lopes, le gardien d'1m91, n'a pas hésité. Après être passé par Auxerre et le FC Nantes, le gardien, aujourd'hui âgé de 38 ans, avait été ravi lorsqu’il avait appris l’intérêt de son club formateur : "J’étais comme un gamin. Cinq ans auparavant, j’avais dit à ma femme : "De toute façon, je finirai à Lyon". Je savais que j’allais rentrer à Lyon, je savais que j’avais quelque chose à y faire. J’en avais envie." Cela lui a permis de porter le maillot de son club formateur pour la première fois, à 35 ans.

    1 commentaire
    1. Avatar
      Outlander - mar 10 Mar 26 à 14 h 49

      Il n'a rien inventé Textor... Tapie se comportait comme ça avec ses joueurs il y a plus de 30 ans...

      Signaler

