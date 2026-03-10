Benyahia (OL Lyonnes) : "Le football est un plaisir chez moi"

Sur le flanc pendant sept mois la saison passée, Inès Benyahia a repris le cours de sa carrière avec Jonatan Giraldez. Revenue à un très bon niveau, la milieu croque désormais la vie à pleine dent avec OL Lyonnes.

Vous avez traversé une saison tronquée l'an passé à cause d'une commotion lors d'un stage estival. Qu'avez-vous retenu de cette période ?

Inès Benyahia : Tous les joueurs ou joueuses ont des épreuves dans leur vie, ça m’a permis de bien me forger mentalement. À l’heure d’aujourd’hui, je sais que le foot est ce que j’aime le plus. Quand je suis sur le terrain, je prends tout le temps du plaisir. Même quand on perd, j’essaye d’en prendre, d’en donner aux gens parce que c’est le plus important. Le foot, c’est une joie, une passion. Maintenant, j’arrive à passer au-dessus de tout, les choses sont plus faciles à assimiler.

Le retour a pris du temps. Êtes-vous encore suivie ?

Non, c’est du passé (rires). Pendant l’été, je l’étais un peu parce que j’avais quelques restes. Maintenant, je n’ai plus aucune peur. Dès fois, on me vanne sur ça. Si j’oublie un truc, c’est la faute de la commotion (rires). Tout va bien, mais j’ai eu de la chance. Je suis contente d’avoir passé cette épreuve, parce qu’on peut vite lâcher quand on ne sait pas où on va. Ce n’est pas une blessure normale où on se dit "dans six mois, je suis de retour". Je sais que d’autres épreuves peuvent arriver à tout moment, et aussi que je suis prête à les affronter. La vie est devenue plus simple depuis ce jour-là.

"Envie de regoûter à cette sensation de gagner la Ligue des champions"

Vous étiez revenue pour un derby à Geoffroy Guichard, il y a un an presque jour pour jour. Comment jugez-vous votre évolution ?

Pour ce retour, physiquement, je n’étais pas assez prête. Quand on s’arrête pendant un an, le corps n’est pas habitué, j’étais en difficulté. Aujourd’hui, je suis affûtée. On a de l’intensité à l’entraînement, donc forcément en match, c’est beaucoup plus facile. Et mentalement, j’ai la rage de tout. J’ai envie de tout gagner , de tout remporter. Et c’est ce qu’on va faire cette saison.

Vous avez prolongé il y a quelques semaines, c’était important de régler cette question de l’avenir rapidement pour avoir la tête libre ?

Bien sûr, c’est un truc qui reste dans la tête. Mais, tout le côté extra-sportif, on va dire, je le laisse aux personnes qui sont autour de moi. Je savais que ça allait se faire, parce que c’est mon club de cœur où j’ai été formée. C’est là où je voulais rester pour performer. Le club voulait me faire avancer. La prolongation, c’était évident pour tout le monde.

OL Lyonnes vise le quadruplé et est dans ses objectifs. Y a-t-il un trophée en particulier qui vous attire plus ?

J’ai envie de tout gagner. Plus j’ai de trophées, mieux c’est. Après, c’est sûr qu’on va parler de la Ligue des champions, ça fait un petit moment qu’on ne l’a pas gagnée (ndlr : à Turin en 2022 contre le Barça)… Je l’ai gagnée une fois, c‘était incroyable. Je connais cette sensation donc j’aimerais la remporter à nouveau.