Actualités
Les joueuses d'OL Lyonnes
Les joueuses d’OL Lyonnes (@UEFA)

Morgane Chignard arbitre d'OL Lyonnes - Le Havre

  • par Elohan Latta

    • Pour son premier match après la trêve internationale, OL Lyonnes reçoit le Havre à Décines. La rencontre de mardi (19h) sera dirigée par l’arbitre Morgane Chignard.

    Continuer de dérouler pour ce match de reprise. Amputé de 15 joueuses retenues pour représenter leurs nations pendant cette trêve, Jonatan Giráldez a poursuivi le travail avec celles restées au GOLTC, après avoir eu des choses à redire sur le contenu proposé par ses joueuses lors de la dernière victoire, à l’extérieur, face à l’OM (2-6). Pour ce retour à la compétition, les coéquipières de Christiane Endler feront face au Havre sur le terrain Gérard Houllier le 10 mars prochain (19h). Une rencontre qui comptera pour la 17e journée de Première Ligue.

    Invaincues depuis le début de la saison, les Fenottes auront à cœur de mettre un premier coup sur la tête de leurs adversaires. Elles retrouveront les Havraises huit jours plus tard en quart de finale de Coupe de France. Pour cette première confrontation, Morgane Chignard sera au sifflet. Ce sera la troisième fois qu’elle dirigera un match d’OL Lyonnes cette saison.

    Le championnat avant la finale de la Coupe LFFP

    L’arbitre française de 29 ans a déjà arbitré deux rencontres des Lyonnaises en début de saison. La première fois lors de la quatrième journée et le succès retentissant des Fenottes à Lens (1-8). La seconde lors de la neuvième journée lors du déplacement victorieux à Dijon (0-3). Pour l’épauler lors de cet OL Lyonnes - Le Havre, elle sera assistée par Sarah Degage et Enola Lluch. Lucie Lempereur occupera le poste de quatrième arbitre. 

    Pour l'emporter, la bande de Wendie Renard ne devra pas avoir la tête ailleurs. Bien qu’il y ait de quoi. Quelques jours après la rencontre, les Lyonnaises s’envoleront pour Abidjan. Un voyage prévu afin de disputer la finale de la coupe LFFP face à son grand rival, le PSG, le 14 mars (18h30).

    à lire également
    Les supporters du Celta de Vigo contre le PAOK en Ligue Europa
    OL - Celta : le parcage visiteurs du Grand Stade déjà complet 

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les joueuses d'OL Lyonnes
    Morgane Chignard arbitre d'OL Lyonnes - Le Havre 16:40
    Les supporters du Celta de Vigo contre le PAOK en Ligue Europa
    OL - Celta : le parcage visiteurs du Grand Stade déjà complet  15:50
    Simon Ebonog, milieu du Havre face à Toulouse
    Le Havre - OL : comme Mata, Simon Ebonog sera suspendu 15:00
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    Enzo Molebe sur ses débuts à l'OL : "Honnêtement c'était dur" 14:10
    Sofie Svava avec le Danemark
    SheBelieves Cup, Svava décisive… fin de la trêve à OL Lyonnes 13:20
    Marshall Munetsi lors de Toulouse - Paris FC
    Munetsi avant OL - Paris FC : "Un match difficile surtout après leur élimination" 12:30
    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL Académie : la réserve s’incline encore à la maison 11:45
    Maxime Lopez, capitaine du Paris FC
    Le Paris FC devra faire sans Maxime Lopez contre l’OL 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Marie-Antoinette Katoto avec la France
    Katoto et Diani (OL Lyonnes) buteuses dans le succès des Bleues 10:15
    Tyler Morton lors de Paris FC - OL
    OL - Paris FC : avant-match, horaire et diffusion TV 09:30
    Corentin Tolisso lors d'OM - OL
    En gagnant à Toulouse, l’OM met la pression sur l’OL 08:45
    Les joueurs de l'OL lors de la séance des tirs au but contre le RC Lens
    OL - Paris FC : encore deux semaines à tirer sur la corde 08:00
    Clinton Mata lors de Nantes - OL
    OL - Paris FC : un test pour préparer tactiquement au mieux Vigo ? 07:30
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    OL - Paris FC : première convocation pour Kango, Hamdani de retour 07/03/26
    Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest)
    OL : une pénurie de latéraux à venir à Vigo 07/03/26
    Christiane Endler, gardienne de l'OL
    Carnet rose : Endler (OL Lyonnes) est devenue maman 07/03/26
    Roman Yaremchuk lors d'OL - Lens
    OL : Fonseca salue un Yaremchuk buteur et dans l’effort 07/03/26
    Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
    OL Lyonnes : choc international au sommet entre coéquipières 07/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut