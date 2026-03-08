Morgane Chignard arbitre d'OL Lyonnes - Le Havre

Pour son premier match après la trêve internationale, OL Lyonnes reçoit le Havre à Décines. La rencontre de mardi (19h) sera dirigée par l’arbitre Morgane Chignard.

Continuer de dérouler pour ce match de reprise. Amputé de 15 joueuses retenues pour représenter leurs nations pendant cette trêve, Jonatan Giráldez a poursuivi le travail avec celles restées au GOLTC, après avoir eu des choses à redire sur le contenu proposé par ses joueuses lors de la dernière victoire, à l’extérieur, face à l’OM (2-6). Pour ce retour à la compétition, les coéquipières de Christiane Endler feront face au Havre sur le terrain Gérard Houllier le 10 mars prochain (19h). Une rencontre qui comptera pour la 17e journée de Première Ligue.

Invaincues depuis le début de la saison, les Fenottes auront à cœur de mettre un premier coup sur la tête de leurs adversaires. Elles retrouveront les Havraises huit jours plus tard en quart de finale de Coupe de France. Pour cette première confrontation, Morgane Chignard sera au sifflet. Ce sera la troisième fois qu’elle dirigera un match d’OL Lyonnes cette saison.

Le championnat avant la finale de la Coupe LFFP

L’arbitre française de 29 ans a déjà arbitré deux rencontres des Lyonnaises en début de saison. La première fois lors de la quatrième journée et le succès retentissant des Fenottes à Lens (1-8). La seconde lors de la neuvième journée lors du déplacement victorieux à Dijon (0-3). Pour l’épauler lors de cet OL Lyonnes - Le Havre, elle sera assistée par Sarah Degage et Enola Lluch. Lucie Lempereur occupera le poste de quatrième arbitre.

Pour l'emporter, la bande de Wendie Renard ne devra pas avoir la tête ailleurs. Bien qu’il y ait de quoi. Quelques jours après la rencontre, les Lyonnaises s’envoleront pour Abidjan. Un voyage prévu afin de disputer la finale de la coupe LFFP face à son grand rival, le PSG, le 14 mars (18h30).