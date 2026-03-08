OL - Celta : le parcage visiteurs du Grand Stade déjà complet 

À onze jours du huitième de finale retour d’Europa League entre l’OL et le Celta, toutes les places du parcage visiteurs ont été vendues. Plus de 2800 supporters du club espagnol seront présents.

Une ambiance des grandes soirées européennes s’annonce au Parc OL. Adversaires en huitième de finale d’Europa League, les joueurs du Celta de Vigo pourront compter sur le soutien de leurs supporters. En effet, pour ce match retour, prévu le 19 mars à 18h45, près de 2810 "celtistas" seront présents au Parc OL. Malgré les plus de 1 500 km qui séparent les deux villes, les supporters de Galice seront en nombre pour espérer voir leur équipe se qualifier pour les quarts de finale.

Un record dans l’histoire du Celta

Avec ce déplacement XXL, les supporters vont établir un nouveau record d’affluence à l’extérieur pour le club espagnol. Ils dépasseront les 2500 fans présents à Old Trafford lors de la demi-finale retour d’Europa League face à Manchester United en 2017 (1-1). Pour le match aller, l'OL pourra compter sur un contingent de supporters lyonnais, mais on sera très loin de la même mobilisation. Tout simplement parce que le parcage visiteurs du stade Balaidos ne peut accueillir autant. Pour cette double confrontation, la tension et l'excitation seront présentes sur et aux abords de la pelouse. D'autant plus lorsque l'on sait que le Celta de Vigo avait qualifié l'OL d' "adversaire redoutable".