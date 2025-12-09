Une arbitre roumaine désignée pour diriger Manchester United - OL

Match presque au sommet entre Manchester United et l'OL Lyonnes mercredi (21 heures). Une affiche dirigée par la Roumaine Alina Peşu.

En Angleterre, Manchester United apparaît aujourd'hui comme la troisième force du plateau derrière Arsenal et Chelsea. Pourtant, en Ligue des champions, ce sont bien les coéquipières de Melvin Malard qui réalisent jusqu'ici la meilleure campagne des trois formations. Actuellement quatrièmes de la phase de classement, les Mancuniennes font mieux que les tenantes du titre (dixièmes) et que l'équipe de Sonia Bompastor (sixième).

Pour l'OL Lyonnes, ce déplacement à Leigh, dans la banlieue de Manchester, s'apparente donc à un très solide test avant les fêtes. Deuxième à égalité avec le leader Barcelone, il veut absolument rester dans les hauteurs du classement afin de s'éviter le barrage. Un succès chez les Anglaises mercredi soir (21 heures) placerait les Rhodaniennes dans une excellente position.

Arbitre de la demi-finale aller face à Arsenal en avril

Cependant, si tout va bien en Première Ligue, la dernière journée de coupe d'Europe a montré que le moindre relâchement se payait très cher. Menées 3 à 0 à la pause par la Juventus, les partenaires de Wendie Renard s'étaient arrachées afin de préserver leur invincibilité (3-3). Un gros avertissement pour ce groupe qui ambitionne de retrouver sa couronne quatre ans après le dernier sacre.

Ce duel franco-britannique sera arbitré par la Roumaine Alina Peşu. Loin d'être une inconnue, elle était au sifflet de la demi-finale aller face à Arsenal en avril dernier (1-2). Les Lyonnaises ont également eu affaire à elle contre Wolfsburg en décembre 2024. À ses côtés durant la rencontre, une compatriote, Daniela Constantinescu, et une Hongroise, Anita Vad. Pour la vidéo, nous retrouverons un duo italien, avec Daniele Doveri et Federico La Penna.