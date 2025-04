Arsenal - OL (1-2) : Endler peste contre le penalty sifflé

Pas forcément rassurante, Christiane Endler a concédé un penalty contre Arsenal. La gardienne de l’OL estime que la décision est sévère.

Il y a eu une relance ratée, quelques sorties approximatives et cette fameuse 76e minute de la demi-finale aller de Ligue des champions. Si elle a fait preuve de solidité en première, Christiane Endler n’a pas forcément respiré la sérénité samedi après-midi contre Arsenal (1-2) avec comme clou du spectacle ce penalty sifflé après consultation de la VAR.

Alina Peşu a considéré que la sortie de la Chilienne n’était pas maîtrisée, touchant notamment le visage de Williamson. Une décision incompréhensible sur le coup pour Endler, qui fulminait encore après le coup de sifflet final en zone mixte. "Je suis sortie et je ne peux pas sortir sans les mains. Je ne sais pas comment on doit faire sinon. Peut-être que je touche un peu la joueuse, mais je n’ai aucune intention de le faire car je regarde tout le temps le ballon. Je dois revoir les images car honnêtement je ne sais pas ce qu’il s’est passé. J’ai l’impression que les gardiens peuvent faire de moins en moins de choses."

"Toujours des penalties pas clairs à Londres"

Ce fait de match aurait pu avoir un vrai impact sur le résultat final avec cette égalisation de Mariona à un quart d’heure de la fin. L’OL féminin aurait pu prendre un coup sur la tête après une deuxième mi-temps peu maitrisée. Finalement, cela a réveillé les Fenottes qui ont mis un coup d’accélérateur et inscrit un deuxième but par l’intermédiaire de Melchie Dumornay. "Ce penalty coûte au final un peu moins cher. Mais, c’est bizarre, car à chaque fois que l’on vient à Londres, on a des penalties pas clairs", a fini par répondre Christiane Endler, faisant référence au penalty litigieux contre Chelsea il y a deux ans.