Georges Mikautadze célèbre son but pour l’OL contre Le Havre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Davitashvili, Kvaratskhelia et… le Lyonnais Georges Mikautadze. Ces trois joueurs géorgiens représentent de la meilleure des manières leur nation en Ligue 1. Ils font d’ailleurs presque aussi bien que les Anglais ou même les Portugais.

Ile ne sont que trois mais éblouissent chaque week-end la Ligue 1 de leur talent. Davitashvili, Kvaratskhelia et l’attaquant lyonnais Georges Mikautadze comptabilisent à eux trois 33 buts et passes décisives en 67 matchs de Ligue 1. Cela leur permet d’atteindre un ratio impressionnant d’une implication tous les deux matchs. Le trio se classe donc à la 8ᵉ position des nationalités les plus influentes en Ligue 1 cette saison. Pas loin derrière l’Angleterre, avec seulement 4 implications supplémentaires, mais aussi 4 représentants de plus.

Deux d’entre eux se retrouveront ce dimanche à l’occasion du 126ᵉ derby. Georges Mikautadze et Zuriko Davitashvili sont deux éléments clés de leur ligne d’attaque respective. Et cela se voit dans les statistiques. L’ailier stéphanois et l’attaquant lyonnais pointent en effet à la 6ᵉ place au classement des joueurs étrangers les plus décisifs en championnat cette saison, avec 14 buts et passes décisives chacun.

Georges Mikautadze, une transition mieux assurée que prévu

Alors que l’ancien Messin ne devait être que le remplaçant d’Alexandre Lacazette en début de saison, il s’est peu à peu imposé comme le titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque rhodanienne. Il faut dire que la méforme du capitaine lyonnais l’a bien aidée. Tandis que l’international géorgien est lui monté en puissance au fil de la saison. Sur ses six derniers matchs, toutes compétitions confondues, il a inscrit six buts et réalisé six passes décisives.

Mieux que cela, il est décisif toutes les 127 minutes cette saison (15 buts, 10 passes décisives TCC). Moment symbolique du passage de témoin entre Lacazette et Mikautadze, dimanche dernier, à Auxerre (1-3), lorsque le "Général" était en difficulté sur le terrain, c’est l’ancien joueur de l’Ajax qui est venu lui offrir son but sur un plateau. Ce dimanche, les deux buteurs de l'OL devraient être associés ensemble contre les Verts.