OL : Georges Mikautadze devient seul meilleur buteur cette saison

Georges Mikautadze (OL) marque sur penalty contre Strasbourg (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Grâce au penalty, anecdotique, inscrit face à Strasbourg, Georges Mikautadze est désormais le seul meilleur buteur de l'OL. Avec 14 réalisations, il devance Alexandre Lacazette.

Lorsque l'arbitre de la rencontre entre Strasbourg et l'OL a désigné le point de penalty après une faute sur Nicolas Tagliafico, on pouvait se poser la question. Qui de Georges Mikautadze, le titulaire, ou d'Alexandre Lacazette, le préposé à l'exercice habituellement, allait tirer ? Réponse, le Géorgien. Est-ce un signe que la passation de pouvoir entre le jeune avant-centre (24 ans) et son ainé (33 ans), légende du club, s'est accélérée ?

Il faudra attendre de voir si la hiérarchie se confirme, avec l'ancien Messin comme option numéro 1 à ce poste, pour en être certain. En tout cas, avec cette réalisation, anecdotique puisque les Lyonnais ont perdu 4 à 2, le voilà tout en haut au classement des buteurs rhodaniens.

8 buts et 5 passes décisives sur ses 5 derniers matchs

Mikautadze, très en forme ces dernières semaines, compte à présent 14 buts en 38 matchs, toutes compétitions confondues, avec son club. Il devance désormais Lacazette, 13 réalisations, alors que les deux hommes étaient à égalité. Les deux attaquants devraient se tirer la bourre jusqu'à la fin de l'exercice 2024-2025 pour le titre de meilleur canonnier de l'OL. Le troisième, Malick Fofana (10 buts), paraît un peu juste, au-delà de son actuelle blessure, pour les rejoindre.

Il faut rappeler que sur ses cinq derrière apparitions, entre l'Olympique lyonnais et la Géorgie, Mikautadze affiche un bilan de huit réalisations et cinq passes décisives. Une dynamique qui explique le récent choix de Paulo Fonseca, et dont la formation rhodanienne espère se servir pour atteindre ses objectifs.