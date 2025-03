Malick Fofana lors d’OL – Francfort (Photo by Nathan Barange / Nathan Barange / DPPI via AFP)

Obligé de quitter le rassemblement de la Belgique, Malick Fofana ne jouera pas contre Strasbourg. L’ailier souffre d’une entorse au genou et va manquer les prochains matchs de l’OL.

Il recommençait petit à petit à se montrer décisif dans son rôle de joker de luxe. Malheureusement, Malick Fofana va une nouvelle fois se voir coupé dans son élan. Comme en janvier après une grosse béquille contre Fenerbahçe, l’ailier va manquer plusieurs matchs de l’OL, et ce, au pire des moments. Obligé de quitter prématurément le rassemblement de la Belgique, Fofana n’est pas entré à Lyon par simple précaution. Comme avancé par L’Équipe, le Belge souffre d’une entorse au genou et va manquer a minima les trois prochaines semaines de compétition.

Quatre matchs manqués dans le meilleur des cas ?

Dans son sprint final, Paulo Fonseca se serait certainement passé de cette absence. Cela fait une cartouche en moins pour dynamiter les fins de matchs. Auteur de deux buts contre le FCSB à l’aller puis d’un nouveau contre Le Havre juste avant la trêve, Malick Fofana serait espéré pour le quart retour de Ligue Europa à Manchester United, le 17 avril. Le meilleur des scenarii. Il est d’ores et déjà forfait pour le match aller le 10 avril ainsi que les déplacements à Strasbourg vendredi et Auxerre (13 avril) et la réception de Lille dans un peu plus de dix jours. Un vrai coup dur pour l’OL dans la course à l’Europe et à ses ambitions.