OL - Bayern Munich : du sérieux au risque de se faire surprendre

Vainqueur 2-0 à l’aller, l’OL féminin a plus qu’un pied en demi-finale de Ligue des champions. Toutefois, les Fenottes ne veulent pas crier victoire trop vite face à un Bayern Munich qui leur a posé des problèmes il y a une semaine.

Il régnait une ambiance de colonie de vacances mardi en fin de matinée du côté du Parc OL. Pourtant, il y avait bien un quart de finale de Ligue des champions en pleine préparation sur la pelouse toute neuve du Grand Stade. Les rires et les sourires affichés sur le visage des joueuses de l’OL traduisent-ils un sentiment du travail déjà accompli face au Bayern Munich ? Ellie Carpenter a rapidement mis les points sur les "i" à la question de savoir si le Fenottes se voyaient déjà dans le dernier carré. "Ce n’est pas fini."

Difficile de donner tort à l’Australienne puisqu’il reste a minima encore 90 minutes à disputer contre la formation bavaroise. Mais avec deux buts d’avance après le succès mardi dernier en Bavière, l’OL espère bien que le chronomètre n’ira pas plus loin que ce temps réglementaire. "Il faudra rentrer sur le terrain avec à l’esprit de terminer le travail. On sait que le Bayern est une belle équipe", a poursuivi Joe Montemurro.

Ne pas répéter les erreurs initiales de l'aller

Attendu au tournant depuis le début du mois d’avril avec enfin les matchs qui comptent pour l’OL, l’entraîneur australien sait que son équipe ne peut se permettre de rentrer sur la pelouse décinoise la fleur au fusil. De Wendie Renard à Ada Hegerberg en passant par Dzsenifer Marozsán, les Fenottes ont assez de joueuses expérimentées pour ne pas tomber dans la suffisance et ainsi vivre une vraie désillusion. Si tel était le cas, la première mi-temps du match aller devrait permettre de ramener tout le monde sur le droit chemin. Bien que l’OL a réussi à prendre un avantage non négligeable avec ces deux buts, la formation lyonnaise a dû se retrousser les manches en Bavière face à l’impact du Bayern.

Le scénario du retour devrait être le même avec un club allemand dos au mur. "Le Bayern joue sans pression et c’est dangereux pour nous. On l’a vu à l’aller où elles ont eu des occasions pour nous mettre en danger. Lors des 15-20 premières minutes, on n’a pas été nous-mêmes, a concédé le coach lyonnais. Les Allemandes ont su nous mettre en danger, car on a manqué de prise de décisions à certains moments." Le plan est donc de ne pas répéter les mêmes erreurs ce mercredi (18h45) face au plus de 13 000 spectateurs.

Marquer rapidement pour éteindre le Bayern

Solides défensivement avec un seul but encaissé depuis le début de la campagne européenne, les Lyonnaises savent que la reconquête passera par la défense. On dit souvent que l’attaque fait gagner des matchs et la défense des titres. L’heure n’est pas encore à penser à la finale à Lisbonne en mai prochain et le salut lyonnais mercredi passera certainement par son trio offensif. Avec Melchie Dumornay à son avantage et des remplaçantes comme Ada Hegerberg qui poussent, l’OL a une force de frappe qui pourrait rapidement éteindre le Bayern. C’est d’ailleurs l’objectif affiché.

Calmer les ardeurs allemandes du début de match et pourquoi pas tuer le semblant de suspense qu’il peut encore rester dans cette double confrontation. "On sait que le Bayern va vouloir marquer rapidement. On va mettre l'intensité, le rythme d'entrée de jeu et si on marque dans les cinq ou dix premières minutes, ça va être incroyable", souriait Carpenter. L’OL ne veut pas prendre cette manche retour à la légère, mais reste sûr de ses forces pour atteindre une nouvelle fois les demi-finales de la Ligue des champions.