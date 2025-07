Mercato : l’OL prêt à regarder du côté de Liverpool ?

À la recherche de renforts sur toutes les lignes, l’OL aurait un œil du côté de l’Angleterre et de Liverpool. Le profil de Tyler Morton (22 ans) plairait à la cellule lyonnaise.

De l’ère de John Textor, on retiendra bien des choses (négatives pour la plupart) et notamment son appétence pour jouer les directeurs sportifs. Souvent, le propriétaire d’Eagle Football a été décrit comme un dirigeant se croyant dans une partie de Football Manager, à tenter des coups. L’Américaine n’est plus à Lyon, même s’il reste à la tête de la holding. Toutefois, la cure d’austérité qui se tient désormais à l’OL pousse la cellule de recrutement à réfléchir comme si elle était dans le célèbre jeu vidéo. Bien évidemment, Matthieu Louis-Jean et son équipe ne cherchent pas à tâtons le joueur qui pourrait renforcer l’effectif de Paulo Fonseca, mais avec une enveloppe limitée, l’OL se doit de flairer des coups et jeunes si possibles. Avec Afonso Moreira (20 ans) et Ruben Kluivert (24 ans), les recrues estivales rentrent dans l’une des catégories, voire les deux.

Vainqueur de l'Euro U21 cet été

À un mois de la fin du mercato, le chantier est encore grand à Décines et le départ de Duje Caleta-Car devrait notamment permettre du mouvement dans le sens des arrivées. L’OL veut se renforcer sur tous les fronts et particulièrement dans l’entrejeu. Pierre Lees-Melou fait figure de priorité, mais les discussions trainent en longueur avec Brest. Le club anticipe-t-il un plan B ? D’après le Liverpool Echo, la formation rhodanienne ferait partie des clubs intéressés par le profil de Tyler Morton.

À 22 ans, ce milieu de terrain, plutôt défensif, n’a pas réussi à se faire une place au soleil dans l’effectif de Liverpool, malgré deux prêts jugés positifs à Blackburn puis Hull City. Ayant avant tout joué avec la réserve la saison passée contre six matchs avec le groupe d’Arne Slot, Morton possède un bon de sortie de la part les Reds. Seulement, avec West Ham, l’OL n’est pas le seul sur le coup.