Après une première offre pour Malick Fofana, Everton ne se limiterait pas au simple Belge à l'OL. Les Toffees auraient également des vues sur Ainsley Maitland-Niles.

Rumeurs, spéculations, bruits de couloir… Le mercato tourne à plein régime entre Rhône et Saône et la liste des (potentiels) départs s'élargit à chaque lever du jour. Lacazette, Cherki, Almada, Perri ont déjà quitté le club. Désormais, ce serait Ainsley Maitland-Niles, qui serait sur les radars d'un club, lui qui est sous contrat pour deux saisons à l'OL. Après avoir ciblé Malick Fofana et fait une première offre pour le Belge, Everton se pencherait sur le cas du polyvalent Anglais, qui a retrouvé un second souffle entre Rhône et Saône depuis son arrivée il y a deux étés.

Quelle est la valeur de l'Anglais ?

Positionné au poste d'arrière droit ou dans le cœur du jeu, l'ancien d'Arsenal est toujours aussi actif sur la pelouse (43 matchs avec l'OL). Avec ses sept passes décisives délivrées lors de l'exercice 2024/2025, le joueur de 27 ans pourrait retrouver sa terre natale, deux ans après son départ libre des Gunners, jalonné de nombreux prêts (Roma, Southampton, West Brom). Une situation instable alors que le joueur cherchait à gagner en régularité. Chose faite en août 2023 lorsqu'il rejoint le Rhône avec un contrat prévu jusqu'en 2027.

À son aise, Ainsley Maitland-Niles a retrouvé une certaine cote sur le marché des transferts. De quoi pousser Everton à passer à l'action ? En plein chantier de l'autre côté de la Manche, l'entraîneur David Moyes a annoncé qu'il souhaitait encore cinq arrivées d'ici à la fin du mercato, notamment sur le plan défensif après la treizième place de Premier League. Une défense friable, qui n'a pas permis aux Toffees de rivaliser avec le haut du tableau. Reste à savoir quel prix pourrait être mis sur la table.