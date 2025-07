Mercato : Caleta-Car de l'OL à la Real Sociedad sous forme de prêt

Duje Caleta-Car, joueur de l’OL (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Dans le viseur de la Real Sociedad, Duje Caleta-Car va plier bagage. Le défenseur croate va quitter l’OL sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

L’opération dégraissage se poursuit à l’OL. Ayant concédé dans la communication de son activité en 2024-2025 que la masse salariale était bien trop conséquente, le club lyonnais s’est mis en tête de réduire la voilure. Un travail de longue haleine qui a débuté depuis déjà plusieurs semaines et qui va se poursuivre jusqu’à la fin du mercato. C’est de toute façon la condition sine qua non pour pouvoir recruter. Si l’OL veut se renforcer, il doit vendre ou se séparer de gros salaires. C’est en ce sens que le départ de Duje Caleta-Car serait plutôt bien accueilli entre Rhône et Saône. Annoncé dans le viseur de la Real Sociedad, le défenseur va bien rejoindre le Pays Basque, comme annoncé par Fabrizio Romano et confirmé par L’Equipe.

La Real, onzième de Liga la saison passée

Devenu un remplaçant de luxe, le Croate va permettre à l’OL de se délester d’un poids financier, au moins pour la saison à venir. D’après nos confrères, la transaction entre le club français et son homologue espagnol se fera sur la base d’un prêt d’un an avec une option d’achat entre trois et quatre millions d'euros activable à l’issue de l’exercice 2025-2026. Absent de l’entraînement ce mardi, Duje Caleta-Car devrait s’engager dans les prochaines heures avec la Real Sociedad, qui a terminé à la 11e place en Liga en mai dernier.