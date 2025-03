À l’OL, les remplaçants ont repris de l’influence

Vendredi (21h), l’OL se déplace à Strasbourg pour un match crucial dans la course à l’Europe. À la Meinau, la formation lyonnaise pourra compter sur des remplaçants de nouveau impactants en sortie de banc.

Il règne comme un sentiment de déjà vu entre Rhône et Saône. Dans le sprint final qui attend l’OL à compter de vendredi et le déplacement à Strasbourg, les hommes de Paulo Fonseca ont repris leurs habitudes de la saison passée. Pierre Sage n’est plus là, mais le collectif lyonnais a retrouvé des couleurs grâce à une force collective qui l’avait quitté au début de l’année. Cela avait en partie coûté la place à l’ancien coach lyonnais et son successeur a réussi à ramener cette envie de jouer les uns pour les autres depuis sa prise de fonction il y a bientôt deux mois.

Contre Le Havre, Fonseca a vécu ce que les supporters de l’OL ont connu pendant six mois lors de la seconde partie de saison dernière : des éléments contraires puis un scénario rocambolesque permettant au club rhodanien de s’offrir trois points. Le Portugais n’a pu cacher ses émotions de joie au moment de voir Georges Mikautadze puis Thiago Almada crucifier les Havrais.

Fofana retrouve son rôle de "supersub"

Cette victoire a été celle de tout un groupe, peut-être plus uni que jamais depuis la suspension de son coach. Toutefois, elle porte le sceau de remplaçants une nouvelle fois décisifs. Avec Mikautadze auteur d’un doublé de passes et d’un but ainsi que Malick Fofana ayant redonné l’espoir en ramenant l’OL à 2-2, le club lyonnais s’en remet de nouveau à ceux qui rentrent en jeu. Ce n’est pas une nouveauté et Pierre Sage s’était très clairement appuyé dessus la saison passée pour signer l’incroyable comeback de la dernière à la 6e place de Ligue 1. Néanmoins, sur les derniers matchs, cela est presque redevenu la norme.

Fofana, moins bien depuis le début de l’année 2025, a retrouvé son costume de remplaçant de luxe et cela fait mal. On l’a vu à Bucarest contre le FCSB ou contre Le Havre. "Nous, les remplaçants, on sait que nous sommes très importants pour l’équipe. À chaque fois, on essaie d’apporter. Nous sommes conscients que l’on peut être utile à l’équipe, a confié le jeune Belge. À l’image de Georges et moi en ce moment. Cela aide énormément l’équipe. Tout le monde est motivé, on espère poursuivre comme ça." Avec la règle des cinq changements, l’OL a cette capacité de changer les choses grâce à ses entrants et ce n’est pas le HAC qui dira le contraire. "Ils font rentrer des joueurs qui peuvent faire la différence et ça change tout", concédait Didier Digard, il y a dix jours.

11 buts dans le dernier quart d’heure sur le mois passé

À Bucarest, à Nice avec Cherki et Nuamah ou contre Le Havre, les Lyonnais s’en sont remis à leurs remplaçants. Seulement, si l’impact de ces hommes sortis du banc est bien présent, il résulte aussi d’un plan de jeu qui semble se dessiner au fil des rencontres. Paulo Fonseca aimerait certainement s’offrir des victoires bien plus faciles et acquises bien plus rapidement. Cependant, l’OL a appris à façonner ses victoires dans le dernier quart d’heure des matchs. Remplaçants ou non, la formation lyonnaise appuie dans ces fins de matchs.

Sur les six dernières rencontres, l’OL a inscrit 17 buts. Sur ce total, onze l’ont été dans le dernier quart d’heure, rapportant aux coéquipiers sept points en Ligue 1 et un réel avantage en Ligue Europa face au FCSB. Les scénarii sont un peu moins irrationnels que la saison passée, mais l’OL a retrouvé certaines habitudes qui font aujourd’hui la différence. Dans le sprint final qui attend ce groupe, chaque joueur et chaque minute aura son importance au moment d’aller chercher la Ligue des champions à l’issue des 34 journées de Ligue 1.