Romain Lissorgue au sifflet de Strasbourg - OL

Romain Lissorgue était au sifflet d’Angers – Troyes (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Ce vendredi (21h), l’OL retrouve le chemin du championnat avec un déplacement à Strasbourg. Romain Lissorgue arbitrera cette rencontre cruciale pour la course à l’Europe.

Après un peu moins de deux semaines de pause, l’OL va tout de suite devoir se remettre dans le bain. En attendant le retour de tous les internationaux, la formation lyonnaise tente de préparer au mieux le déplacement qui l’attend à Strasbourg, vendredi à 21h. À la Meinau, les hommes de Paulo Fonseca jouent une partie de leur futur européen en Ligue 1 avant la réception de Lille, une semaine plus tard. Deux rendez-vous cruciaux avant le retour de la Ligue Europa et Manchester United. Avant de voir si loin, l’OL doit faire le travail à Strasbourg, afin de distancer une belle équipe strasbourgeoise où évoluent deux anciens de la maison, Diego Moreira et Mamadou Sarr.

Première de la saison pour l'OL avec cet arbitre

Pour ce choc pour l’Europe, la Ligue a choisi de nommer Romain Lissorgue comme arbitre central. Le jeune arbitre de 33 ans a déjà arbitré à onze reprises en championnat cette saison, mais ce sera une première avec l’OL. Pour ce match entre la formation lyonnaise et Strasbourg qu’il a déjà croisé à une reprise, Lissorgue sera assisté par Mehdi Rahmouni et Laurent Coniglio. Pendant que Mikael Lesage assurera les remplacements comme quatrième arbitre, Benoit Bastien et Julien Schmitt auront la charge de la VAR.