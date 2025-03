Notre consultant Enzo Reale et Michael Napoletano, l'entraîneur de l'AS Saint-Priest (N3) évoquent le match de Ligue Europa entre l'OL et Manchester United (10 et 17 avril).

À quelques semaines du match aller entre l'Olympique lyonnais et Manchester United, l'effervescence est de mise. Supporters, joueurs, c'est toute une ville qui a envie de vibrer le 10 avril prochain au Parc OL. Avec une seule défaite en dix matchs de Ligue Europa, l'OL impressionne cette saison. Les Lyonnais font donc partie des prétendants à la victoire finale. Pour cette double confrontation, Enzo Reale croit à l'exploit. "C'est possible contre une équipe de Manchester qui est assez instable, je pense qu'on peut faire un résultat et se qualifier", confie notre consultant. Il faudra assurer l'essentielle à domicile, car au match retour à Old Trafford, ce sera différent".

Manchester, une équipe qui fait (encore) peur ?

Tombeur de la Real Sociedad (4-1 au cumul des scores), Manchester United se profile comme un sérieux rival pour l'OL. Toutefois, les Red Devils rencontrent des difficultés en Premier League, où ils occupent la 13e place. Ils devraient donc probablement concentrer leurs efforts sur la Ligue Europa pour sauver leur saison. Pour Michael Napoletano, ce match va être une véritable bataille tactique. "On sait que Paulo Fonseca aime les batailles tactiques, rappelle l'entraîneur de l'AS Saint-Priest. On va voir ce qu'il va proposer pour répondre au 3-4-3 de Manchester United et contrer Bruno Fernandes". Selon Enzo Reale, ce match risque d'être prolifique. "Ça va être un match très ouvert. En faisant un bon résultat au match aller, je pense que le match retour peut être très intéressant en contre-attaque, croit savoir le coordinateur et directeur sportif du GoalFC. L'OL aura un gros coup à jouer en transition."

La défense : point faible de l'OL ?

Avec 45 buts encaissés cette saison toutes compétitions confondues, la défense lyonnaise est souvent pointée du doigt comme fautive de certaines contre-performances. Face à l'attaque de Manchester United, l'efficacité défensive de l'OL soulève des doutes. Pourtant, Enzo Reale reste confiant. "Je ne pense pas que la défense est trop faible. (Clinton) Mata et (Moussa) Niakhaté commencent à prendre leurs marques, souligne-t-il. Cette compétition est beaucoup portée vers l'offensive, il y a beaucoup de buts. Dans le secteur offensif, on est très performant, donc pourquoi pas aller au bout". Un avis partagé par Michael Napoletano : "On a retrouvé une stabilité défensive avec le retour de Maitland Niles sur le flanc droit. On a une défense assez rapide, qui résiste bien. Cette défense peut être très solide dans le temps."

Avant de recevoir Manchester United le 10 avril au Parc OL, les hommes de Paulo Fonseca auront deux matchs importants de championnat face ce vendredi à Strasbourg (20 h 45) et contre Lille (5 avril à 21 h 05).

Replay de l'émission "Tant qu'il y aura des Gones" du 17 mars 2025.