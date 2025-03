Au terme d'une partie suffocante, la France est venue à bout de la Croatie, dimanche soir, (2-0, 5 t.a.b. à 4). Le défenseur de l'OL Caleta-Car a joué l'entièreté de cette rencontre.

Duje Caleta-Car et son équipe pensaient avoir fait le plus dur au match aller avec une victoire bien maîtrisée face aux Bleus à Split (2-0). Cependant, la puissance offensive de l'équipe de France a eu raison des Croates dimanche. Le défenseur lyonnais a livré une prestation solide, malgré sa part de responsabilité sur le premier but français, inscrit par Michael Olise (52ᵉ). En effet, l'ex-Marseillais a commis une faute sur Killian Mbappé, entraînant le coup franc transformé par le Bavarois par la suite. Associé à Sutalo en défense centrale, Caleta-Car a souvent contré les assauts français avant de céder progressivement du terrain en fin de rencontre.

Il a transformé son penalty

Lors des prolongations, le Croate a semblé accuser le coup physiquement, probablement en raison de son faible temps de jeu avec Lyon cette saison. Malgré cela, il a fait preuve de sang-froid en transformant son penalty d'une frappe en pleine lucarne face à Mike Maignan. Malheureusement pour lui et la Croatie, Dayot Upamecano n'a pas tremblé pour offrir la victoire finale aux Bleus (2-2 au cumul des scores, 5-4 après TAB).

Une double confrontation importante pour Caleta-Car

Depuis l'arrivée de Paulo Fonseca, le défenseur central n'est pas dans les plans du tacticien portugais. Pourtant utilisé par Pierre Sage en championnat et en Ligue Europa, le Croate est désormais remplaçant à l'Olympique lyonnais. En effet, Clinton Mata et Moussa Niakhaté ont pris leurs marques et forment dorénavant la charnière centrale de l'OL. Cette double confrontation en Ligue des nations a permis à Duje Caleta-Car de reprendre le rythme face à des attaquants de classe mondiale. Le défenseur de 28 ans a sûrement repris confiance pour sa fin de saison avec l'OL.