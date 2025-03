Mikautadze (OL) s’illustre avec la Géorgie, Caleta-Car bat les Bleus

En pleine réussite avec l’OL, Georges Mikautadze l’a également été avec la Géorgie. L’attaquant a inscrit un doublé dans la victoire géorgienne en barrage de la Ligue des Nations.

Avec trois buts et quatre passes décisives en deux matchs la semaine passée avec l’OL, Georges Mikautadze avait survolé les débats entre Rhône et Saône. Il semblerait que ces performances ne s’arrêtent pas aux frontières de la capitale des Gaules. Ayant mis les voiles vers la Géorgie pour cette trêve internationale de mars, l’attaquant marche sur l’eau et ce n’est pas la sélection qui va s’en plaindre. Opposée à l’Arménie dans un barrage de promotion - descente en Ligue des Nations, la Géorgie a pris un ascendant presque décisif sur son voisin grâce à une victoire 3-0 à l’extérieur. Un succès qui porte la marque de Mikautadze. Aligné en pointe par Willy Sagnol, l’ancien du FC Gerland a signé un doublé durant les 66 minutes passées sur le terrain. Un contre dévastateur puis une frappe en angle fermé dont il semble avoir le secret désormais.

90 minutes pour Caleta-Car

Pendant que Georges Mikautadze continue de prendre confiance face au but, Duje Caleta-Car a rejoué un match dans son intégralité pour la première fois depuis le 30 janvier et la venue de Ludogorets. Malgré un statut de remplaçant à l’OL, le défenseur a vu Zlatko Dalić lui faire confiance pour démarrer le quart de Ligue des Nations contre la France, jeudi soir. Un choix gagnant puisque la Croatie s’est imposée 2-0 contre les Bleus à Split. Dans le même temps, les Croates ont signé un clean-sheet qui les met en bonne posture pour se qualifier pour le dernier carré de la compétition. Au rayon des autres internationaux lyonnais, Enzo Molebe et les U18 français ont mal entamé le tournoi de Porto avec une large défaite 4-0 contre le Portugal. Même sanction pour Saël Kumbedi et les U20 avec un revers 3-1 contre le Japon à Alicante.