Auteur d’une entrée fracassante contre Le Havre, dimanche, Georges Mikautadze a bouclé une semaine quasi parfaite. Avec trois buts et quatre passes en deux matchs, l’attaquant a porté l’OL.

C’est une semaine dont il se souviendra certainement longtemps. Non pas qu’il a réussi à débloquer son palmarès avec un trophée. Mais dans la folle excitation qu’avait suscité son arrivée entre Rhône et Saône, Georges Mikautadze vit peut-être bien sa meilleure période depuis juillet dernier. "Pour le moment, oui", a-t-il lancé dans un sourire dimanche en début de soirée après la victoire poussive de l’OL sur Le Havre (4-2).

Quatre petits mots qui traduisent la confiance actuelle de l’attaquant, mais aussi l’exigence et les objectifs qu’il s’est fixés au moment de son retour dans son club formateur. Dans un premier exercice au rythme des montagnes russes, Mikautadze savoure sa réussite actuelle, mais en veut encore plus. Cette saison d’adaptation doit simplement poser les fondations d’une collaboration amenée à durée. Du moins sur le papier et si des obligations de vendre ne viennent pas chambouler la stratégie sportive lyonnaise.

Cinq buts et six passes sous Fonseca

En attendant de voir si loin, l’heure est à profiter du moment présent. Il n’y a qu’à voir la longue accolade avec Damien Della Santa, avec qui un lourd travail de vidéo est réalisé depuis six mois, dans les coursives du Parc OL pour comprendre à quel point tout n’est pas facile depuis juillet dernier et ce retour à la maison que certains décrivaient comme difficile avec toute la pression que cela engendre. Le Géorgien a payé pour voir, pourrait-on dire, avec un premier semestre compliqué entre gestion de la concurrence avec Alexandre Lacazette et ajustements à faire dans sa vie d’à-côté. Il y avait déjà eu une embellie à la fin de l’année 2024, mais cela n’avait pas forcément été suivi d’effet en 2025.

Comme Rayan Cherki, l’arrivée de Paulo Fonseca semble l’avoir libéré d’un poids, d’une pression qui le pousse désormais à être décisif presque à chaque match. Pourtant, l’entraîneur portugais continue l’alternance mise en place par son prédécesseur sur le front de l’attaque, mais cela semble avoir moins de conséquence sur le rendement statistique du numéro 69. "On sait que les remplaçants doivent amener du peps… Je m'impatientais un peu au bord du terrain, c'est vrai (rires), mais, finalement, j'ai eu le temps de faire ce que j'avais à faire."

Maciel : "Les buts, c'est comme le ketchup"

Dimanche soir, il l’a plutôt très bien fait contre Le Havre. Entré à la 75e minute en lieu et place d’un Rayan Cherki, retombé dans ses travers, Georges Mikautadze a fait plier le HAC quasiment à lui tout seul. D’abord en lançant parfaitement Malick Fofana, lui aussi entré en jeu, pour son premier ballon. Puis en envoyant un missile dans la lucarne sur un corner mal renvoyé et qui en a surpris plus d’un. Mathieu Gorgelin pour commencer, incapable d’esquisser le moindre geste dans son but, mais aussi le Parc OL, obligé de se frotter les yeux pour bien comprendre que le ballon était dans la cage normande et non dans le petit filet.

Comme si cela ne suffisait pas, il a joué les grands seigneurs en fin de match, en offrant à Thiago Almada son premier but sous les couleurs lyonnaises. "Les buts, c'est comme le ketchup. Je ne sais pas si c'est Cristiano Ronaldo qui disait ça… En tout cas, quand ça vient, ça vient tout d'un coup, a souri Jorge Maciel, l'adjoint de Paulo Fonseca. C'est bien pour Georges, il enchaîne. Il nous manquait quelque chose et on sentait que c'était lui qui pourrait nous l'apporter." Grand monsieur de cette victoire contre Le Havre pendant qu’Alexandre Lacazette a brillé pour son manque de réussite, Georges Mikautadze termine cette semaine avec trois buts et quatre passes en l’espace de 110 minutes de jeu au cumulé entre le FCSB et Le Havre. Avec le sentiment du travail bien fait et l’envie que cette réussite perdure.