OL - FCSB : Malick Fofana aime la Ligue Europa

Malick Fofana lors d’OL – Besiktas (Photo by Maxime Gruss / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Buteur à l'aller en Ligue Europa à Bucarest (1-3), l'ailier de l'OL Malick Fofana (19 ans) est toujours en phase d'apprentissage.

De retour après quelques moments délicats. Avec une seule titularisation contre le PSG (3-2), Malik Fofana, a disputé seulement 203 minutes depuis l’arrivée de Paulo Fonseca sur le banc lyonnais. Les raisons de ce temps de jeu famélique sont multiples. Le jeune ailier de l’OL a d’abord été contraint de rater trois matchs suite à sa blessure à la hanche lors du match de Ligue Europa à Fenerbahçe. "Ma blessure m’a mis en off, rappelle-t-il. Là, je suis en phase de reprise. Je continue de travailler, ça va revenir." Durant sa période de convalescence, Malik Fofana a connu quelques turbulences personnelles. Il a fallu gérer et digérer ces problèmes d’ordre privé. Ou plutôt s'en accommoder. Et forcément, dans pareilles circonstances, l'aspect mental est atteint.

Un jeune joueur qui doit encore progresser

Même s'il a toujours fait preuve de professionnalisme, lors de cette période, le joueur (19 ans) n'était pas trop dans son assiette à l'entraînement. Moins à son aise lors de certaines rencontres. Une période de courte durée tant le football est pour lui si précieux. Conscient des qualités du joueur, Paulo Fonseca n’a pas voulu se précipiter et a attendu le bon moment pour le relancer. "Malik est un jeune joueur, il a de nombreuses qualités, mais il a besoin de progresser, confesse l’entraîneur de l’OL. Il a besoin de comprendre le moment et l’espace." Et de poursuivre ses explications : "Quand il entre, nous avons de l’espace donc c’est plus facile pour lui. Quand il y a moins d’espaces, c’est plus difficile. Il doit comprendre cette différence."

"Aider l'équipe en transition"

Auteur d’un doublé lors du succès à Bucarest (1-3), Malick Fofana a débloqué son compteur but en 2025. En Ligue Europa, une compétition que Malick Fofana affectionne tout particulièrement (6 buts inscrits en 8 matchs). "C’est une bonne compétition pour moi, cela me permet d’avoir beaucoup de match", apprécie-t-il. À l’image du match aller contre le FCSB. En mode sauveur. "Ce n’est pas la première fois que je fais ça quand je rentre, rappelle-t-il. Je sais que je peux aider l’équipe en transition. Parfois ça porte ses fruits, d’autres fois non. Mais j’essaye d’apporter à l’équipe."

Fonseca le voit réussir au plus haut niveau

Et d’ajouter au nom des offensifs lyonnais : "C’est notre job de marquer et de faire des passes décisives." Malgré une coulisse agitée (suspension de Fonseca, les réserves déposées contre Almada...), la dynamique actuelle est positive. "Tout le monde est impliqué, souligne Malick Fofana. On essaye de gagner tous les matchs, d’être solide et de faire notre jeu." Très apprécié au sein du vestiaire lyonnais, Malick Fofana doit donc continuer sa montée en puissance. Doucement, mais sûrement. "Je n’ai aucun doute que c’est un joueur qui dans le futur évoluera dans les meilleurs clubs d’Europe." Des propos signés Paulo Fonseca. On l'aura compris, l'entraîneur lyonnais n'hésitera pas, si Malick Fofana continue sur sa lancée, à lui donner plus de temps de jeu d'ici à la fin de la saison.