Fenerbahçe - OL (0-0) : Sage commente la blessure de Fofana

Malick Fofana lors d’OL – Besiktas (Photo by Maxime Gruss / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Sorti juste avant la mi-temps, Malick Fofana souffre d'une douleur à la hanche. Après la rencontre, Pierre Sage a laissé entendre que l’ailier belge serait très certainement absent contre Nantes et peut-être un peu plus.

Avec Lacazette, Benrahma, Mikautadze et Cherki sur le terrain à partir de la 40e minute, l’OL est loin d’avoir misé sur la prise de profondeur en Turquie. Cela questionne forcément sur le profil des offensifs lyonnais pour cette deuxième partie de saison, comme on avait déjà pu le voir contre Toulouse samedi dernier. Avec des joueurs qui aiment avoir le ballon dans les pieds, difficile de faire la différence par la course et ce n’est pas Thiago Almada qui apportera cette qualité. Il y a bien Ernest Nuamah, mais le Ghanéen est avant tout à la recherche de la confiance perdue. Qui va donc bien pouvoir remplacer Malick Fofana dans ce rôle de dynamiteur pour les matchs à venir ? Non pas que le Belge va faire ses valises en cette fin de mercato, mais le déplacement en Turquie a laissé des séquelles.

Une coupure qui fera du bien au Belge ?

Suite à un duel avec Osayi-Samuel, Fofana a dû laisser ses partenaires, cinq minutes avant la pause. Il a bien essayé de revenir après l’intervention des médecins, mais la douleur était trop intense. Questionné sur OLPlay après la rencontre, Pierre Sage n’a pas été alarmant, mais a malgré tout concédé que l’ailier ferait défaut a minima à Nantes, dimanche (17h15). "Je n'ai pas de diagnostic précis, mais dans tous les cas, il a très mal, a déclaré le technicien. Pour qu'il ne reste pas sur le terrain, c'est vraiment qu'il était endolori, car on était à quelques minutes de la mi-temps. Je pense que c'est une blessure qui va l'éloigner un petit peu des terrains. On va le prendre en charge rapidement parce qu'on a des matches importants qui arrivent et Malick est un joueur important de l'effectif."

Après Nantes, l’OL jouera sa qualification pour les huitièmes de Ligue Europa contre Ludogorets avant de prendre la direction de Marseille, trois jours plus tard.