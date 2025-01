L'OL reste sur quatre matchs sans succès, mais le visage affiché sur le terrain du Fenerbahçe donne de l'espoir (0-0). C'est en tout cas ce que veut croire Alexandre Lacazette.

On ne peut pas écrire que son entrée a totalement changé le visage de l'OL contre Fenerbahçe. Les Lyonnais commençaient déjà à reprendre le dessus, mais l'apport d'Alexandre Lacazette dans une position de numéro 10 a amené un plus techniquement. Insuffisant cependant pour faire la différence face aux Turcs (0-0), mais il y a eu du mieux de la part de Pierre Sage et ses troupes.

Ils n'ont pas endigué leur spirale de matchs sans succès (quatre désormais), ce qui laisse un petit sentiment d'inachevé. Néanmoins, on peut retenir quelques motifs de satisfaction. "Je pense qu'il y avait moyen de mieux faire, d'aller chercher la victoire. Nous sommes tombés sur un bel adversaire qui a été très solide défensivement. Ils ont été bien meilleurs que ce qu'on avait observé à la vidéo. C'était un bon duel européen, et on peut retenir l'esprit d'équipe, on s'est tous donnés à fond, a déclaré Lacazette au micro de Canal +. Parfois, lorsqu'on ne gagne pas, il faut savoir ne pas perdre."

"Ce sont des moments difficiles à vivre"

Après cette performance et ce point ramené du déplacement chez le deuxième de Super Lig, l'attaquant a vu un début de guérison. "Oui, ça peut faire du bien. J'espère que c'est le déclic pour qu'on enchaîne une série. Ce sont des moments difficiles à vivre, on veut tous faire mieux car on a conscience qu'on n'évolue pas à notre niveau. Cela fait partie d'une saison, on ne doit pas lâcher et poursuivre le travail en étant solidaires, a martelé le capitaine rhodanien. On va revoir notre prestation, le coach va nous dire ce qui a été et ce qui n'a pas été. Place maintenant au championnat." Avec un voyage à Nantes dimanche là aussi très important.