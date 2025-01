(Photo by Serhat Cagdas / ANADOLU / Anadolu via AFP)

La charnière centrale lyonnaise composée de Clinton Mata et Moussa Niakhaté s'est montrée infranchissable face au Fenerbahçe (0-0). Retrouvez le top et le flop de la rencontre européenne de l'OL en Turquie.

Le top de Fenerbahçe - OL (0-0) : Mata - Niakhaté, une charnière dominante

Ils n'ont pas laissé passer grand-chose aux attaquants de Fenerbahçe. Quelques jours après un premier clean-sheet face à Toulouse (0-0), Clinton Mata et Moussa Niakhaté ont à nouveau aidé l'OL à ne pas encaisser de but ce jeudi en Turquie. Très solides, les deux hommes ont un peu souffert en début de partie dans les duels, mais après les dix premières minutes, Youssef En-Nesyri puis Edin Džeko ont été muselés.

Sortant vainqueurs de la plupart de leurs confrontations avec les offensifs turcs, les deux défenseurs ont pu compter l'un sur l'autre si leur coéquipier était effacé. Très rassurants pour Pierre Sage, qui semble avoir trouvé une relative stabilité dans ce secteur. On soulignera aussi des sorties bien senties au milieu de terrain pour tuer dans l'œuf les attaques du Fener. Une performance sérieuse et autoritaire, malgré un bémol pour Mata sur l'action d'Allan Saint-Maximin pour Džeko (83e).

Le flop : Georges Mikautadze pas assez tranchant

On aurait aimé en voir plus de l'avant-centre. A nouveau titulaire, et ce, pour la troisième fois de suite, Georges Mikautadze a dû livrer une grosse bataille face aux défenseurs du Fenerbahçe. Peu trouvé en début de rencontre, il a, à l'image de l'équipe, remonté la pente petit à petit.

Mais lorsqu'il a eu le ballon, il a eu du mal à le conserver, à faire progresser le bloc. L'ancien Messin ne s'est pas ménagé, a essayé de se rendre disponible pour s'offrir ou engendrer des situations, mais il a presque été trop timide sur ses rares tentatives (27e) et (77e). Symbole d'un Olympique lyonnais manquant de tranchant devant.