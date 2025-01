Fenerbahçe - OL (0-0) : Mourinho prend la défense de Sage

Pierre Sage et José Mourinho avant Fenerbahçe – OL (Photo by Yasin AKGUL / AFP)

Fragilisé par les résultats de l’OL depuis le début de l’année, Pierre Sage n’a pas forcément gagné un vrai sursis après le nul (0-0) contre Fenerbahçe. Toutefois, il a reçu un soutien de poids en la personne de José Mourinho.

La situation d’avant-match aurait pu montrer le fameux syndrome de l’imposteur et de ce parcours comme joueur amateur puis coach amateur. Il n’en a rien été, car José Mourinho cherchait simplement où était Pierre Sage pour le saluer au moment de s'adresser au kiné de l'OL. Seulement, avec le coach de Fenerbahçe, le Lyonnais a trouvé quelqu’un avec qui parler. Le technicien portugais est loin d’avoir fait une très grande carrière de joueur professionnel, ce qui ne l’a pas empêché d’être l’un des entraîneurs les plus reconnus de l’histoire. Sage espère certainement suivre la même trajectoire, même s’il en est encore loin. Il ne sait déjà pas où il sera à la fin de la semaine avec toutes ces rumeurs. En accrochant le nul (0-0) à Istanbul, l’entraîneur rhodanien n’a pas arrangé son cas auprès de John Textor mais ne l’a pas non plus alourdi.

"Des propriétaires et présidents qui ne connaissent rien au football"

Mieux, ce déplacement en Turquie a permis à Pierre Sage de compter sur un soutien de poids qui peut peser dans la balance. Interrogé après la rencontre par nos confrères de Canal Plus, José Mourinho a fait l’éloge de son homologue du soir, n’hésitant pas à se payer Textor, dans une prose dont il a le secret. "Le football, maintenant, ce sont des numéros incroyables de clubs, des propriétaires et présidents qui ne comprennent rien au football. Il n'y a plus de présidents qui restent pendant 20 ans comme M. Aulas ou comme M. Pinto Da Costa (président du FC Porto du 17 avril 1982 au 28 avril 2024), des personnes qui comprennent le football. Cette équipe, c'est une bonne équipe. Et une bonne équipe est seulement une bonne équipe quand l'entraîneur est bon."

Est-ce que la parole d’un Mourinho peut avoir une résonance dans les hautes sphères de l’OL ? Quoi qu’il en soit, Pierre Sage a déjà la reconnaissance de ses pairs.