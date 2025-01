Globalement plus dominant que Fenerbahçe, l'OL n'est pas parvenu à trouver la faille dans ce match de Ligue Europa (0-0). Il ne gagne toujours pas, mais son ambition de top 8 est toujours d'actualité.

Dès le coup d’envoi, on a senti une immense pression sur les épaules de l’OL. Une impression due à la fois à l’accueil chaud bouillant réservé par les supporters de Fenerbahçe, et au début de rencontre tambour battant de son adversaire. Les coéquipiers de Corentin Tolisso ont pris la foudre d’entrée, tout en faisant le dos rond. Suffisant pour ne pas concéder l’ouverture du score.

Petit à petit, les Lyonnais ont relevé la tête, mis le pied sur le ballon et remporté quelques duels. Les occasions n’ont pas été légion, mais il y a des frissons sur la cage turque. Saël Kumbedi (26e) puis Georges Mikautadze (27e) s'y sont essayés, sans succès. La plus grosse opportunité avant la pause est signée Tolisso, qui a vu sa frappe repoussée par le portier adverse (39e). La fin du premier acte a été animée. Tout d’abord, Malick Fofana, touché à la hanche, a cédé sa place à Alexandre Lacazette. Autre fait de jeu, le carton rouge infligé à Moussa Niakhaté, finalement annulé, pour un tacle engagé mais qui ne méritait pas une telle sanction.

Une deuxième période à l'avantage de l'OL

Les hommes de Pierre Sage ont poursuivi sur cette lancée au retour des vestiaires, mais il leur était difficile de se procurer de grosses occasions. Au contraire, ils ont vécu une petite frayeur avec le but refusé à Youssef En-Nesyri. On les sentait toutefois plus fringants que la formation du Bosphore, à l’image de la tentative lointaine et cadrée de Rayan Cherki (66e) ou auparavant du coup franc de Saïd Benrahma (65e).

La fin de la partie a été nettement plus décousue, avec peu de choses à se mettre sous la dent. On soulignera deux situations pour Mikautadze (77e) et Benrahma (88e). Le Fener se signalait enfin par deux incursions dangereuses d'Allan Saint-Maximin, la première pour Edin Džeko (83e) et la seconde pour lui-même (90e).

Une place parmi les 8 à assurer la semaine prochaine

Ce résultat permet à l'OL de remonter provisoirement au troisième rang du classement. Mais avec 14 points en 7 journées, il n'a pas encore mathématiquement assuré sa place dans le top 8. Il faudra batailler lors du dernier match contre Ludogorets le 30 janvier afin de rallier directement les 8es de finale. En attendant, le championnat revient dimanche avec un déplacement à Nantes. 6e de Ligue 1, l'Olympique lyonnais sera encore sous pression à la Beaujoire.