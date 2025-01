Considéré comme une légende du football en tant qu’entraîneur, José Mourinho (Fenerbahçe) sera opposé à Pierre Sage ce jeudi. Le coach de l’OL s’est exprimé à son sujet en conférence de presse.

Contrairement à José Mourinho, Pierre Sage s’est exprimé au sujet de Fenerbahçe et du coach portugais. En effet, à quelques heures d’affronter le club turc dans le cadre de la 7e journée de Ligue Europa, l’entraîneur de l’OL était présent en conférence de presse d’avant-match. Le technicien français a été questionné sur l'influence du "Special One" dans sa progression et son approche du métier.

"J’ai lu beaucoup de livre le concernant"

Une question à laquelle Pierre Sage s’est montré très élogieux envers l’ancien coach du Real Madrid. "Je suis admiratif de tout ce qu’il a fait, que ce soit sur la méthodologie d’entraînement ou le management. J’ai lu beaucoup de livre le concernant. Je vous avoue que se mesurer à lui et de pouvoir me tourner et le voir à ma droite ou à ma gauche, ça va être quelque chose de particulier pour moi. Et encore plus s’il y a une fin heureuse", a déclaré le Jurassien. Pour lui et son équipe, il faut espérer qu’il ait étudié suffisamment la tactique du Portugais afin de le faire déjouer. Une partie de son avenir sur le banc des septuples champions de France pourrait se jouer là.