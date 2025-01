Pierre Sage célébrant le troisième but d’Alexandre Lacazette lors d’OL – Toulouse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Quelques heures après l’officialisation du départ de Pierre Sage, plusieurs joueurs de l’OL ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour rendre hommage au travail réalisé par leur désormais ancien coach.

Mardi, pendant que la pluie tombait sur Décines, ils ont d’abord eu le droit à un discours de John Textor dans l’intimité du vestiaire. Après avoir montré la porte de sortie à Pierre Sage, le propriétaire américain se devait bien d’avoir quelques mots pour expliquer ce choix aux joueurs de l’OL. L’expliquer mais pas pour autant le justifier. Après avoir entendu Textor, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont pris la direction de l’un des terrains d’entraînement du GOLTC pour la reprise, après un jour de repos. Logiquement, ce n’était pas Pierre Sage à la tête de cette séance, mais Jorge Maciel, épaulé par Damien Della Santa, tous deux restés après avoir échangé avec l’ancien coach lyonnais. Un peu de continuité dans ce changement radical qui n’a pas laissé insensibles les joueurs.

Lacazette : "On se sait. Merci pour tout LE COACH !"

A Istanbul, il y a un peu moins d’une semaine, Clinton Mata et Alexandre Lacazette avaient apporté leur soutien public à Pierre Sage. Cela n’a pas suffi pour permettre au natif de Lons-le-Saunier de conserver son poste et certains éléments du vestiaire lui ont rendu hommage mardi soir. Le latéral angolais et le capitaine ont suivi le mouvement lancé par Moussa Niakhaté, la soirée déjà bien entamée. "Bonne continuation coach. C'était un plaisir de défendre les couleurs du club à vos côtés. Je vous souhaite le meilleur pour la suite de votre carrière qui sera à coup sûr brillante", a écrit le Sénégalais, imité par Corentin Tolisso, Rayan Cherki, Nemanja Matic, ou encore Georges Mikautadze. "Un vrai passionné, proche de ses joueurs, qui n’a jamais triché et qui a tout donné pour l’OL. Merci pour tout, coach."

Autant de joueurs qui ont salué la personnalité et le travail de Pierre Sage. Cela n’effacera pas la déception, mais la reconnaissance l’atténuera un petit peu.