OL - Textor : "C’est une course folle, moi, je m’amuse"

Ayant choisi de parler à l’AFP pour expliquer les raisons du départ de Pierre Sage et l’arrivée imminente de Paulo Fonseca, John Textor ne voit pas d’instabilité à l’OL. Le propriétaire voit même dans le scénario fou de ces quinze derniers mois un vrai divertissement.

Il a pour lui un certain détachement qui séduit lorsqu’il s’agit de le voir attaquer la LFP ou Nasser Al-Khelaïfi et le PSG. Cependant, John Textor parait souvent déconnecté quand il s’agit de l’OL. Le scénario de la saison dernière lui avait finalement donné raison, mais quand un soir d’octobre 2023, il annonçait que le club "ne descendra pas en Ligue 2" après neuf journées sans victoire, il était passé pour un fou. Certaines de ses sorties médiatiques réservent d’ailleurs toujours leur lot de réponses surprenantes. Ce n’est pas l’entretien accordé à l’AFP mardi qui a dérogé à la règle. Assurant qu’il avait fait de Pierre Sage "un entraîneur, alors qu’il n’était pas un coach", Textor a justifié son choix de s’en séparer pour recruter de l’expérience avec Paulo Fonseca. La raison peut s’entendre même si le choix reste critiquable.

"Nous sommes passés de la 18e place à Ligue Europa, que nous pouvons gagner"

Cet épisode s’ajoute surtout aux nombreuses péripéties qu’a connues l’OL ces derniers mois. Entre les interdictions de recrutement, la relégation à titre conservatoire, un maintien qui avait pendu au nez des Lyonnais pendant six mois la saison dernière, les supporters vivent les montagnes russes sous cet OL vers John Textor.

Le club brille par son instabilité sur le banc et dans le vestiaire, mais le patron américain n’y voit pas une sonnette d’alarme, au contraire. "Nous étions 18e sur 18 durant le premier semestre de l'année dernière parce que nous ne pouvions pas recruter. Il y avait un entraîneur que je n'ai pas choisi qui ne voulait pas être ici. Nous sommes passés de la 18e à la 6e place, pour nous qualifier en Europa League, et maintenant, nous sommes en course pour la gagner. Alors, en quoi est-ce un manque de stabilité ? C'est une course folle, mais n'est-ce pas un divertissement sportif ? On ne s'amuse pas ? Moi, je m’amuse."

Pas sûr que voir le grand patron se croire dans une partie de Monopoly ne rassure totalement dans l’environnement lyonnais…