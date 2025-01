OL : Textor justifie la mise à l’écart de Sage

Pierre Sage et John Textor après la finale de Coupe de France OL – PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Au lendemain d’avoir mis au courant Pierre Sage de sa décision de se séparer de lui, John Textor s’est expliqué. Le propriétaire américain a notamment estimé que l’OL "avait mal joué cette année par rapport à notre potentiel".

L’officialisation n’a eu lieu que mardi en milieu de matinée mais Pierre Sage savait dès lundi soir qu’il ne serait plus l’entraîneur de l’OL, avec effet immédiat. Un "coup de folie" comme l’ont titré nos confrères de L’Équipe de la part de John Textor. Pour la troisième fois en un peu plus d’un an, le propriétaire américain a remercié un coach entre Rhône et Saône et, à la différence de Laurent Blanc et Fabio Grosso, les supporters n’osaient l’imaginer pour Sage. Pourtant, dans sa soif d’un entraîneur de renom, Textor a profité du premier réel faux pas de son coach pour lui montrer la porte de la sortie. Dans un entretien accordé à l’AFP mardi, Textor a avoué ce besoin d’expérience. "Il est devenu entraîneur récemment et l'OL est un grand club européen… Maintenant, il nous faut plus que de la magie. Nous avons besoin de préparation, de constance et de plus d'expérience", a souligné le propriétaire, en estimant que Paulo Fonseca a cette expérience.

"Il était l'homme parfait pour apaiser les esprits"

C’est pourtant bien Textor qui a fait signer à Pierre Sage un contrat jusqu’en juin 2026 après avoir ramené l’OL de nulle part. À ce moment-là, cette absence d’expérience et de diplôme ne semblait pas être un problème. Simplement parce que l’Américain n’avait pas d’autres alternatives à côté ? La récente décision pourrait prouver que oui, tout comme le discours tenu par le propriétaire, qui donne l’impression que Pierre Sage était avant tout un pompier de service. "C’est clair aujourd’hui, avec le recul, qu’il était l’homme parfait pour apaiser les esprits dans un vestiaire déjà installé et gérer l'alchimie complexe de l’intégration de nouveaux joueurs, et que l’on a vu sa magie opérer. Mais il a beau avoir été l’homme parfait pour ce chapitre de l’histoire du club, cette année, nous avons relativement mal joué par rapport à notre potentiel."

L'OL pointe toutefois à quelques unités de la Ligue des champions en championnat, et est proche de s'offrir une place en huitièmes de Ligue Europa. Il y avait pire comme bilan...