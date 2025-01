Mercato : Paulo Fonseca nouveau coach de l'OL "sauf imprévu"

Au cours d'un entretien accordé à l'AFP, John Textor a confirmé que Paulo Fonseca serait le futur coach de l'OL, "sauf imprévu".

Après Laurent Blanc, Fabio Grosso et Pierre Sage, Paulo Fonseca sera le quatrième entraîneur de l'OL version John Textor. Il faudrait désormais un improbable retournement de situation pour que le Portugais ne dirige pas une nouvelle formation française après Lille entre 2022 et 2024. L'homme d'affaires américain l'a confirmé ce mardi lors d'un entretien accordé à l'AFP.

Le patron d'Eagle Football a même précisé que son arrivée était imminente. "Sauf imprévu, oui, Paulo sera notre prochain coach. Il lui reste quelques petites choses à régler avec son club précédent (l'AC Milan, NDLR), mais ça avance vite et nous espérons le voir cette semaine", a-t-il confié.

Sur le banc dès jeudi ?

Selon L'Équipe, Fonseca arriverait avec quatre adjoints, et signerait un contrat portant jusqu'à 2027. Rappelons que ce 28 janvier, l'Olympique lyonnais a officialisé l'éviction de Pierre Sage. Un choix qui a créé d'importants remous, notamment chez les supporters, mais aussi chez d'anciens joueurs. Reste maintenant à voir si cette décision permettra à l'équipe rhodanienne d'atteindre son objectif en Ligue 1, à savoir le top 4. Le technicien de 51 ans, passé par Porto et l'AS Roma, entre autres, pourrait diriger Alexandre Lacazette et ses coéquipiers dès jeudi face à Ludogorets.