Dans un communiqué publié ce mardi, les principaux groupes de supporters de l'OL ont dénoncé l'éviction de Pierre Sage. Une décision qu'ils estiment "incompréhensible".

Les groupes de supporters prennent la parole. Quelques heures après l'officialisation du renvoi de Pierre Sage, les fans lyonnais ont exprimé leur inquiétude vis-à-vis d'une décision qu'ils jugent "incompréhensible". Les principaux collectifs ont signé cette tribune. On retrouve les Bad Gones, les Lyon 1950, mais aussi Hexagones, Générations OL, Amicale des Rouge & Bleu, Handi Sup OL, GastroGones 69 ou encore les Dauphigones.

Dans ce texte, ils estiment que l'entraîneur rhodanien a été "dégagé comme un malpropre pour un début d'année mal commencé". "Il y a à peine quelques semaines, tous les observateurs louaient les qualités de l'équipe menée par ce même homme, et tout est balayé pour quatre matchs", déplorent-ils.

John Textor en première ligne des reproches

Les associations s'interrogent. "Le club ne se trompe-t-il pas de coupable ? A-t-il fait plus de mauvais choix que les joueurs sur les dernières rencontres ? La cause de ce mal-être et de la médiocrité ambiante sur le terrain ne viendrait-elle pas plutôt des sorties médiatiques de notre propriétaire sur son staff et ses joueurs ? De la gestion du mercato, et ce celui-ci en particulier ? D'une gestion financière opaque et inhabituelle dans notre pays ?"

Rappelant leur "opposition assumée" au modèle de multipropriété, les supporters assurent avoir "envie de croire au projet sportif." Ils affirment vouloir "avancer" conjointement avec toutes les autres composantes de l'institution. Ils demandent à John Textor de se familiariser "avec l'identité de l'OL, de Lyon et surtout de respecter les acteurs du club". Les groupes craignent en effet que ce dernier "devienne une coquille vide, sans âme ni valeurs."