Les comptes d'Eagle Football Group en passe d’être certifiés

John Textor, propriétaire de l’OL et patron d’Eagle Football (Photo by Jhony Pinho / AGIF / AGIF via AFP)

Ce lundi, John Textor est arrivé à Lyon et a participé au conseil d’administration d’Eagle Football Group. L’occasion d’annoncer que les commissaires aux comptes ne devraient pas émettre de réserves et certifieront les nouveaux comptes.

Ce lundi, John Textor a débarqué à Lyon. Non pas pour virer Pierre Sage, mais bien pour participer au conseil d’administration d’Eagle Football Group. À l’occasion de cette réunion, le patron américain a eu la bonne surprise de voir les commissaires aux comptes d’Eagle Football envisager "une opinion sans réserves et de certifier les nouveaux comptes présentés" par le groupe. En novembre dernier, suite à la dette financière annoncée de 505,1M€, le groupe avait fait part des doutes de ses commissaires aux comptes, envisageant "d'émettre une impossibilité de certifier sur les comptes sociaux et consolidés d'Eagle Football Group".

Une avancée positive donc. Comme le groupe l’avait communiqué il y a quelques jours, la holding Eagle Football a fait un apport significatif de 83M€ d’euros. Il faut également y ajouter plus de 60M€ de vente de joueurs durant le mois de janvier. Deux sommes qui ont pour but de rassurer la DNCG notamment. Ce lundi, Eagle Football Group a de plus développé les futures rentrées d’argent qui devraient arriver dans les prochains mois.

De quoi rassurer un peu la DNCG ?

On le sait depuis quelques mois, John Textor cherche à vendre ses parts à Crystal Palace. Dans le cas où cette vente se réalise, un montant maximum de 40M€ viendra s’ajouter dans les caisses d’Eagle Football Group. Le deuxième apport viendra de l’introduction à la bourse de New-York avec une somme maximale de 100 millions d’euros au cours du 1er semestre 2025. Enfin, comme le dit le communiqué, d’autres apports en trésorier viendront "de la part d’Eagle Football Holdings et de ses actionnaires." Trois opérations qui restent soumises à leur réalisation ou non. Toutefois, ces annonces et surtout la validation des comptes sont une bonne nouvelle en vue du futur passage devant la DNCG, qui avait émis certaines réserves.